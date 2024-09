Viticultores del marco Montilla-Moriles rechazan el pago de cuotas extraordinarias al Consejo Regulador

Decisión "unilateral"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

La aprobación de una nueva remesa de cuotas extraordinarias por parte del Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha llevado a algunos viticultores del marco a poner el grito en el cielo ante una decisión que han calificado de "precipitada", "arbitraria" y "errónea".En un escrito dirigido a Fernando Adell, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja-Córdoba), el empresario montillano Santiago Jiménez Luque-Romero, responsable de la firma Agrícola Rosales, cuestiona el respaldo a tal medida que mostró el representante de la organización ante el Pleno del Consejo Regulador, Juan Manuel Centella.La carta dirigida al máximo responsable de Asaja en la provincia de Córdoba, a la que ha tenido acceso Montilla Digital , desvela que en la última sesión plenaria del máximo órgano de control de los vinos se acordaron "grandes subidas" en las cuotas que cada viticultor debe abonar al Consejo Regulador por cada hectárea de viña, así como "nuevas cuotas extraordinarias para reparar parcialmente" las cuentas deficitarias de este órgano que, como avanzó en primicia este periódico , originaron la suspensión de la última edición de la Cata del Vino.A juicio del autor del escrito, que asegura haber recibido el respaldo de otros viticultores del marco Montilla-Moriles "con una superficie significativa de viñedo", las cuotas aprobadas durante el último Pleno del Consejo Regulador serían "inasumibles para la mayor parte" de los agricultores de la zona."Además, tengo serias sospechas de que no van a ser las únicas cuotas extraordinarias, dado que sé por varias fuentes que el balance del Consejo Regulador no se va a equilibrar con los fondos aportados este año por parte de los operadores, ya que el montante aportado con este incremento y cuotas extras, que asciende a 195.000 euros, es insuficiente para que el Consejo Regulador pueda atender sus obligaciones de pago", sostiene Santiago Jiménez.Para el empresario montillano, el sector de la viña y el vino "no atraviesa, precisamente, por su mejor momento", debido a la escasa producción de uva, que tendría su origen en el paulatino arranque de vides. No en vano, como avanzó en primicia Montilla Digital , la zona Montilla-Moriles ha alcanzado este año un nuevo mínimo histórico en su superficie de viñedo, a causa, fundamentalmente, de la falta de relevo generacional en el campo y de las vicisitudes por las que viene atravesando el sector, agravadas, si cabe, por la incidencia del cambio climático sobre buena parte de los cultivos del sur de Europa.A todo ello se suma, a juicio del portavoz de la firma Agrícola Rosales, la evolución de los precios de la uva, "que prácticamente no alcanzan el umbral de la rentabilidad, debido a que los gastos generales que tiene este cultivo han crecido considerablemente en los últimos años y muy por encima del precio de la uva, porcentualmente hablando"."La viña es laboriosa en sus cuidados y se han encarecido los productos fitosanitarios, los abonos, los servicios, las labores, los jornales, la maquinaria, los impuestos directos e indirectos, los combustibles y demás elementos que participan de la producción", subraya Jiménez Luque-Romero, que también alude a la "dificultad" de encontrar personal especializado que ejecute los trabajos "con conocimiento y diligencia".Por todo ello, el escrito remitido al presidente de Asaja-Córdoba, que cuenta con el respaldo de otros viticultores de la zona, expresa su "más profundo rechazo" a las nuevas cuotas aprobadas por el Consejo Regulador, al tiempo que invita al presidente de la patronal agraria que "así lo defienda ante los órganos, Administraciones e instituciones oportunas".Por otro lado, Santiago Jiménez se pregunta por qué el representante de Asaja-Córdoba en el Pleno del Consejo Regulador "no informó" a la organización de la decisión que iba a tomar "de forma unilateral o, en el peor de los casos, justificando la postura finalmente adoptada" por el máximo órgano de control de los vinos y vinagres."Hasta donde yo sé, Asaja no ha emitido un comunicado general o una circular en la que haya informado a sus asociados del incremento de las cuotas o de la aprobación de cuotas extraordinarias", denuncia el autor de la misiva, quien afirma que "no es admisible que se nos meta las manos en los bolsillos con nocturnidad y alevosía y, menos aún, en estos momentos de dificultad, sin información previa y sin margen de maniobra para que Asaja y sus socios pudieran haberse manifestado, incluso públicamente, después de un análisis de la grave situación".Por último, el portavoz de la firma Agrícola Rosales reclama a Asaja-Córdoba la imposición de "medidas disciplinarias" contra Juan Manuel Centella, presidente de la Sectorial Vitivinícola de la organización y miembro de la Ejecutiva Permanente del Consejo Regulador. "No puede ser que nos represente quien, con su voto, perjudica a los viticultores y acepte todo a cambio de nada", concluye.