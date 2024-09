Rafael Soto | El inconsciente conservador de Hollywood

Los denominados(reinicios) están de moda en Hollywood. O, lo que es peor, las precuelas y secuelas de clásicos de éxito. Ahora es el turno de(2024) y nos esperan, al menos,(2024) y la pretendida precuela de(2024). Por no hablar del cine de superhéroes, que merecería una columna aparte. No olvidemos que el cine hollywoodense es el gran espejo de Occidente, por muy debatible que sea esta afirmación.No es un hecho novedoso. En 1944, Theodor Adorno y Max Horkheimer advirtieron en lasobre la tendencia de la industria cultural a la repetición. Sin embargo, esta cantidad de reinicios, readaptaciones y secuelas va más allá. Implica una agudización del inconsciente conservador que se está instalando en Occidente.Aunque Hollywood, como punta de lanza de la industria cultural cinematográfica, siempre ha tendido a la repetición de patrones exitosos, es decir, rentables, también ha ofrecido obras de espíritu innovador. Una innovación controlada, rara vez profunda, pero existente.Tan hollywoodenses son(1936),(1949),(1972),(1976) que cualquiera de los filmes antes citados. Sin embargo, cuesta entender que no se haga apuestas decididas por películas nuevas. Desde Christopher Nolan, apenas hay novedad en Hollywood. Y, si la hay, tenemos que buscarla en los márgenes, como en los años del cine B.No nos llevemos a engaño. Es raro encontrar en Hollywood una película que atente con seriedad contra el sistema. Ahora bien, eso no quiere decir que no ofreciera productos críticos, reivindicativos o, al menos, originales. Y se apostaba por ello.Desde nuestro punto de vista, este hecho tiene una motivación económica que degenera en un fondo ideológico. En un momento en el que la economía no va bien —por mucho que digan lo contrario las estadísticas oficiales—, se tiende a apuestas seguras, y se aprovechan de la ligazón emocional que muchos guardan con algunos relatos.Sin embargo, este hecho lógico degenera en un inconsciente ideológico conservador. Damos vueltas sobre las mismas historias, los mismos conceptos, con unque guarde las apariencias. Sin embargo, si el cine europeo e independiente siempre ha sido la mejor ruta para la innovación y la crítica, ya se ha convertido en la única.El inconsciente colectivo es un concepto profundo y debatible. Hoy parece que la creatividad ha quedado atrás frente a las necesidades de seguridad de la Industria. El progresismo se ha quedado en la elección de raza y sexo de los actores y en unos discursos reivindicativos enlatados. El tiempo dirá qué consecuencias tiene esta situación para Occidente.