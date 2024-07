Sidemon abre una nueva ludoteca para personas mayores en pleno centro de Montilla

Actividades de musicoterapia y gerontogimnasia

Otros servicios

Sidemon: lo primero, las personas

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: J.P. BELLIDO / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Favorecer la estimulación cognitiva de las personas mayores y facilitar su atención integral en un entorno acogedor, seguro y confortable. Ese es el objetivo que se ha marcado la firma Servicios Integrales a la Dependencia de Montilla (Sidemon) , que anoche mismo inauguró la primera ludoteca para personas mayores en pleno centro histórico de la localidad.En efecto, la empresa que lidera Antonio Alcaide Ruiz ha dado este fin de semana un paso de gigante al poner en marcha, en pleno centro histórico de Montilla –en la confluencia de las calles Santa Ana, Enfermería y San Francisco Solano– un espacio dedicado al bienestar, la recreación y la socialización de las personas mayores.Bajo la dirección de Patricia Priego, que lidera un completo equipo de profesionales con perfiles multidisciplinares, la nueva ludoteca para personas mayores de Sidemon acogió anoche un concurrido y entrañable acto de inauguración que reunió a un gran número de familias y amigos, junto a representantes de la Corporación municipal.De este modo, por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla estuvieron presentes el teniente de alcalde de Bienestar Social y Cultura, Manuel Carmona, responsable del Área de Servicios Sociales, junto a la teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez. Por el Grupo Municipal Popular acudieron María José Tejada, Francisco Javier Alférez y Pedro Jiménez, mientras que en representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) estuvieron Rosa María Rodríguez y Francisco Javier Córdoba.Durante el acto, que contó con la maestría del venenciador montillano José Manuel Ruz Alba, el máximo responsable de Sidemon, Antonio Alcaide Ruiz, tuvo la oportunidad de mostrar las nuevas instalaciones de la ludoteca, dotadas de amplios espacios completamente climatizados y muy luminosos, con fácil acceso desde las calles Enfermería y San Francisco Solano."La ludoteca ofrecerá una amplia gama de actividades diseñadas por nuestro equipo de profesionales para estimular la mente y el cuerpo de nuestros usuarios, además de favorecer la interacción social", explicó a Montilla Digital el gerente de Sidemon, quien detalló que la nueva ludoteca prestará un servicio de atención diurna con comedor, que se complementará con actividades recreativas, gerontogimnasia y estimulación cognitiva."La estimulación cognitiva es una estrategia fundamental para mejorar y mantener la salud mental y el bienestar de las personas mayores", señaló Antonio Alcaide. De este modo, a través de una variedad de actividades y enfoques, el programa de estimulación cognitiva que desarrollará Sidemon en su nueva ludoteca ayudará a mantener las funciones cognitivas activas de sus usuarios, además de retrasar el deterioro asociado al envejecimiento, mejorando así su calidad de vida."El programa de actividades incluye juegos de mesa y puzles, lectura de libros, periódicos y escritura de diarios, además de ejercicios de memoria, actividades artísticas como pintura o dibujo e, incluso, el uso de programas informáticos diseñados específicamente para la estimulación cognitiva", avanzó el máximo responsable de Sidemon.En ese sentido, Antonio Alcaide hizo hincapié en que el programa de estimulación cognitiva que se llevará a cabo en la nueva unidad de día "aumenta la capacidad para recordar y para retener información de los usuarios, además de facilitar su capacidad para enfocarse en tareas específicas y evitar así distracciones".De la mano de especialistas, las personas que se inscriban en este servicio tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades para enfrentar y solucionar situaciones cotidianas, toda vez que la participación en actividades cognitivas puede reducir los sentimientos de aislamiento y de tristeza asociados a la depresión. "También facilitan la expresión verbal y la comprensión del lenguaje", apuntó Alcaide.Entre el conjunto de actividades que ha diseñado Sidemon para las personas que se incorporen a su nueva ludoteca de la calle El Santo, a escasos metros de la Parroquia de San Francisco Solano. destacan las que se basan en la musicoterapia, una intervención terapéutica que utiliza la música para abordar las necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales de los mayores."Esta disciplina puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas mayores, especialmente en aquellas que enfrentan enfermedades crónicas, demencia, depresión u otras condiciones asociadas al envejecimiento", subrayó Antonio Alcaide, quien se mostró convencido de que "la música, especialmente la familiar, puede evocar recuerdos y emociones, ayudando a las personas con demencia a reconectar con su pasado".Además de mejorar el bienestar emocional, los expertos sostienen que escuchar o crear música puede servir como una distracción del dolor y reducir la percepción del mismo, además de mejorar la coordinación y la movilidad. "Actividades como bailar o tocar instrumentos pueden mejorar la motricidad, a la vez que ofrecen una rica experiencia sensorial que puede ser particularmente beneficiosa para personas con deterioro cognitivo", indicó Alcaide, quien se mostró convencido de que "participar en grupos de musicoterapia puede reducir la sensación de aislamiento y fomentar la interacción social".Por otro lado, Sidemon ha querido apostar en esta nueva etapa por la gerontogimnasia, una modalidad de ejercicio físico adaptada específicamente a personas mayores, diseñada para mejorar y mantener su salud física y mental. "Esta práctica combina movimientos suaves, ejercicios de bajo impacto y técnicas de estiramiento para promover el bienestar general, la movilidad y la calidad de vida en la tercera edad", comentó el gerente de la empresa montillana.En efecto, "la gerontogimnasia aumenta la capacidad de movimiento en las articulaciones y músculos e incrementar la fuerza muscular de los usuarios para facilitar así sus actividades diarias", subrayó el máximo responsable de Sidemon, quien hizo hincapié en que su equipo de profesionales se centrará en mejorar el equilibrio y la coordinación de las personas mayores que se inscriban a su ludoteca, "sin olvidar la necesidad de reducir el estrés, la ansiedad y mejorar el estado de ánimo, a través de un espacio agradable, específicamente diseñado para propiciar la interacción social y la construcción de relaciones interpersonales".La completa oferta de la nueva ludoteca para personas mayores de Sidemon consta del "Servicio Mañana", que ayuda al usuario a levantarse, a asearse y a vestirse. El día completo en la unidad de día incluye, además del cuidado a cargo de profesionales especializados, la realización de talleres y las comidas. "También ofrecemos un medio servicio de noche para acostar a las personas mayores y un programa de transporte que facilita la ida y vuelta desde el domicilio", detalla Alcaide.A su vez, la nueva ludoteca para personas mayores de Sidemon ofrece servicios externos de podología, fisioterapia, psicología y peluquería, así como transporte para hacer alguna gestión, ayuda a domicilio y comunicación virtual familiar a través de dispositivos móviles o. "En definitiva, brindamos una amplia variedad de actividades recreativas, sociales y tecnológicas específicamente diseñadas para estimular la mente y el cuerpo, además de fomentar la interacción social y ofrecer compañía", resalta su impulsor.Las personas interesadas en obtener información sobre los servicios que ofrece Sidemon pueden visitar la nueva ludoteca, ubicada en el número 1 de la calle San Francisco Solano de Montilla, junto a la confluencia con las calles Santa Ana y Enfermería, en pleno casco histórico. El horario de atención al público es de 9.00 de la mañana a 14.00 de la tarde y de 17.00 a 19.00 de la tarde, de lunes a viernes. No obstante, se puede contactar con la empresa, vía WhatsApp o por teléfono, los siete días de la semana, a través del número 604 412 557 o visitar su página web . Ese es el principal lema de Servicios Integrales a la Dependencia de Montilla (Sidemon) , una empresa que desde su creación, hace casi una década, ofrece un servicio integral que fomenta la inclusión y la responsabilidad social, gracias a un compromiso inquebrantable hacia aquellos que más lo necesitan."En un mundo lleno de incertidumbre, la confianza representa un bien preciado, especialmente cuando se trata de cuidar a nuestros seres queridos más vulnerables", destaca Antonio Alcaide Ruiz,de esta empresa montillana, acreditada por la Junta de Andalucía, que se ha convertido en un auténtico referente en el ámbito de los cuidados personales a domicilio.Pero Sidemon no es únicamente una empresa de servicios sociosanitarios, sino que, además, representa una alternativa accesible para las personas dependientes que desean permanecer en sus hogares, en un entorno que les resulta familiar, contribuyendo con ello a fomentar su independencia en los quehaceres diarios.A su vez, de la mano de un equipo de profesionales que destaca por su vocación, su amabilidad y su cariño, Sidemon no solo brinda cuidados físicos, sino que también establece relaciones de confianza y empatía con cada uno de sus usuarios.De este modo, con un enfoque centrado en el bienestar emocional y físico, los cuidadores de esta firma montillana se convierten, en realidad, en compañeros de vida que no solo prestan asistencia práctica sino, también, apoyo emocional y afecto genuino."El compromiso de Sidemon va más allá de la mera atención física o médica, ya que entendemos la importancia que juega la conexión humana y la compañía para aquellos que se enfrentan a la soledad y a la depresión en la recta final de sus vidas", sostiene Antonio Alcaide, quien defiende la necesidad de "construir historias de superación" y de "ver más allá de la dependencia".Con servicios que van desde el transporte adaptado hasta el apoyo emocional y social, Sidemon se ha convertido en todo un refugio de calidez y comprensión para personas que afrontan tiempos difíciles. A su vez, la empresa montillana ofrece un respiro para los cuidadores familiares."Tenemos muy presente la importancia del autocuidado y la necesidad del descanso, por lo que facilitamos a las familias que lo necesitan que recarguen energías, sabiendo que sus seres queridos van a estar en manos expertas y con vocación de servicio", subrayó el máximo responsable de la firma, cuya filosofía va más allá de la mera prestación de servicios."Se trata de construir puentes entre generaciones y fortalecer los lazos familiares, ya que el cuidado va más allá de las meras tareas físicas: se trata de crear un entorno acogedor, en el que nuestros seres queridos puedan sentirse seguros y encontrar alegría en esa etapa de la vida", apuntó Antonio Alcaide.El equipo de profesionales que conforman Sidemon está especialmente preparado para desarrollar su labor con personas que sufren demencia senil o Alzheimer. "Aunque se trata, sin duda, de una realidad dolorosa para muchas familias, la abordamos siempre con delicadeza y profesionalidad", subraya el responsable de Sidemon, que defiende la importancia de "crear conciencia y comprensión" en torno a estas enfermedades que, cada vez, padecen más personas mayores.En ese sentido, Sidemon no solo se centra en brindar cuidados a las personas que más lo necesitan sino que, también, se convierte en un aliado en la lucha contra el estigma y la desinformación que rodea a la demencia o a la enfermedad de Alzheimer."Trabajamos cada día por ser ejemplo inspirador de cómo el cuidado personal puede transformar vidas y ayudar a fortalecer lazos de unión en un mundo en el que, muchas veces, la confianza escasea", destaca Antonio Alcaide, quien recuerda que, gracias a Sidemon, "cuando se trata de cuidar a nuestros seres queridos, nunca estamos solos". De hecho, los profesionales de esta empresa montillana son conscientes de que "cada caso es único y, por ello, nos adaptamos a cada usuario".