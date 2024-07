Rafael Soto | Un periodismo útil, cercano y honesto

«El PP ataca la regeneración de Sánchez pese a que apoyó en la UE varias de las medidas del plan» ( El País ).

«Sánchez despiezará su plan de regeneración ante la falta de apoyos de sus socios a un paquete integral: "Ha parido un ratón"» ( El Mundo ).

«Para el PP, la UCM tumba el "relato victimista" de Sánchez con Manos Limpias: "Es un punto de inflexión"» ( El Confidencial ).

«Voto particular al borrado [sic] de los ERE: «Se eludieron de manera intencionada los controles» dando luz verde a la corrupción» ( ABC , ed. Nacional).

«El control de los medios de comunicación en Galicia: el legado que impide a Feijóo dar lecciones de regeneración» ( eldiario.es ).

«La ‘máquina del fango’ se paga (en parte) con tus impuestos» ( InfoLibre ).

«Ayuso prepara la estocada definitiva para la universidad pública» (Público).

RAFAEL SOTO

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La propaganda y el entretenimiento forman parte del periodismo desde sus orígenes a finales del siglo XV. La utopía de la objetividad y la práctica del contraste de fuentes son ideas que surgieron mucho más tarde, ya a finales del siglo XIX y, sobre todo, tras las guerras mundiales. Su objetivo era devolver la credibilidad a los medios de comunicación y, en parte, alejarnos de estos principios es lo que nos ha llevado a la crisis en la que nos encontramos.Tampoco conviene engañarse. Como ya hemos señalado en más de una ocasión, es una cuestión cíclica. El periodismo está en la crisis que le toca, y saldrá de ella cuando la población vuelva a sentir que tanto la información como las opiniones que vierten los medios son valiosas y útiles.Aburridos de una objetividad que, en efecto, no existía y parecía hipócrita, nos hemos aficionado al titular partidista o, como se denomina de manera hipócrita, comprometido. Estos son algunos ejemplos de ayer (18 de julio de 2024):Como se puede comprobar en los diferentes ejemplos, se trata de piezas informativas, no de opinión, que abarcan las principales sensibilidades políticas del país. La polarización y la agresividad son denominadores comunes en todas estas publicaciones. Y, una vez que leemos los titulares —ya no hablamos aquí del cuerpo de texto, que daría para un trabajo académico—, cabe preguntarse si estas informaciones tienen alguna utilidad para el ciudadano o si abarca alguno de sus problemas reales.Muchas personas se sienten manipuladas, peones a los que tratan de sumar a una guerra que ya no sienten como propia. Si la información es partidista, si se prescinde cada vez más de buenos reportajes y análisis ante la carencia de profesionales experimentados, y no se trata de los problemas de las personas comunes, ¿cómo puede la ciudadanía identificarse y seguir a estos medios?La Historia del Periodismo ofrece un veredicto claro y lo estamos viendo. Cuando la población dejó de confiar en las gacetas, los lectores viraron al periodismo opinativo. Un periodismo partidista, pero también individualista. Estos medios no procedían del Estado o de los talleres de imprenta —primitivas empresas informativas—. Eran publicaciones de individuos concretos, o vinculados a un grupo reducido de personas. El equivalente a lo que hoy son los creadores de contenido en las redes sociales, y que no en pocas ocasiones saltaban a la política real.Luis Pérez Fernández, conocido como, no es una excepción ni una irregularidad. Como ya hemos indicado, forma parte de un proceso que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Si no te puedes fiar de las corporaciones, te toca fiarte de las personas —que sea o no con buen criterio es otra cuestión—. Y un medio de comunicación tradicional jamás podrá competir, en ese sentido, con los creadores de contenido en redes sociales.Si el Periodismo pretende recuperar su credibilidad debe revisar su propia historia. Sí, es inevitable cierto partidismo y cierta tendencia al entretenimiento. Sin embargo, tan cierto como eso es que nació para contar historias y ofrecer referencias para todos. Si continúa este falso periodismo «comprometido» y no se ofrece calidad y utilidad al ciudadano, los «Alvise» encontrarán una vía libre para engrandecerse y alcanzar notoriedad.