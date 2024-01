Emergencias 112 Andalucía recomienda "extremar la vigilancia" con los niños para evitar accidentes en las cabalgatas de Reyes

Pérdida y desorientación

Conducta cívica

El servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha hecho un llamamiento para extremar la precaución y la vigilancia con los niños durante las cabalgatas de Reyes Magos con el propósito de evitar accidentes en los desfiles que recorrerán las calles de los municipios andaluces con los que finalizan las fiestas navideñas.El teléfono único de emergencias de la Junta recomienda acudir a estos festejos con una pautas de protección para disfrutar con seguridad de las cabalgatas que se celebran durante los próximos días 5 y 6 de enero, y así evitar situaciones de emergencia.El servicio de coordinación recuerda que es imprescindible extremar la vigilancia con los niños, principales protagonistas de los desfiles. Debido a la gran concentración de personas que se produce habitualmente, son muy frecuentes los casos de accidentes y pérdidas.Se recomienda llevarlos cogidos de la mano o en brazos, sobre todo a los más pequeños, y bajo una supervisión constante de sus movimientos y que se coloquen siempre detrás de las vallas de seguridad en caso de estar acotado el recorrido, además de mantener una distancia prudencial con las carrozas, respetando los cordones de seguridad establecidos para los servicios operativos."Se recomienda también estar muy pendientes de las personas mayores y de aquellas con movilidad reducida, que deben situarse preferentemente en zonas amplias para facilitar una salida rápida en caso de que surja alguna situación de urgencia", indican desde el 112 Andalucía, toda vez que instan, igualmente, "a que se acuda con un calzado apropiado y cerrado, porque el mayor número de heridas en este tipo de concentraciones se produce en los pies".El 112 aconseja que los menores lleven una pulsera identificativa con un número de teléfono de contacto, el nombre del niño y el del tutor. Si no se dispone de pulsera, se le puede anotar al menor estos datos en la mano o el antebrazo con bolígrafo o en un papel que guarde en los bolsillos de su ropa."Es muy importante explicar a los más pequeños las pautas a seguir en caso de pérdida o desorientación", instan desde el servicio único de emergencia europeo, "de ahí que haya que explicar a los menores a pedir ayuda a la Policía, Protección Civil u operativos en el lugar, así como a otras familias con adultos, y llamar para explicar lo sucedido al teléfono 112. "Si el niño es lo suficientemente mayor como para tener dispositivo móvil, el adulto debe enseñarle a llamar al 112 en caso de emergencia, además de los datos básicos que tiene que ofrecer al gestor que atienda su llamada: qué está pasando y dónde se encuentra", añaden.Los niños deben estar vigilados en todo momento, insisten desde el centro de coordinación de emergencias en un comunicado, al tiempo que se debe impedir que se coloquen debajo de las carrozas o que se acerquen demasiado a ellas para recoger juguetes o caramelos y, evitar así, posibles atropellos. Bajo ningún concepto deben acercarse a los tractores, camellos, caballos u otros animales que puedan formar parte de la cabalgata.El servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta alerta que es preferible elegir sitios amplios y calles con aceras anchas para ver pasar la comitiva. Insta, paralelamente, a que no se obstaculizarán las zonas de paso ni las vías de evacuación que hayan previsto los servicios operativos, y a prestar una especial atención a personas con carritos de bebés o sillas de ruedas.El 112, en este sentido, destaca la importancia de seguir atentamente las indicaciones de la organización y del personal de seguridad de la cabalgata, al igual que no difundir ni propagar bulos. "Se debe acordar con todos los miembros del grupo con el que se acuda a ver la cabalgata un punto de encuentro cercano y fácilmente reconocible para los posibles casos de extravío", resaltan.Niños y adultos deben mantener una conducta cívica y respetuosa. Hay que mantener una actitud calmada y evitar los empujones para recoger caramelos, y nunca tirar caramelos a las carrozas y organizadores. No se debe subir a rejas, muros, barandillas, contenedores o cualquier otro elemento del mobiliario urbano del que podamos caer y sufrir un accidente o provocar daños a otras personas.Una vez haya finalizado el recorrido de la cabalgata, lo más seguro para evitar casos de emergencia es abandonar el lugar de forma tranquila y paciente, sin carreras y eligiendo zonas poco concurridas. "Solo de esta forma evitaremos taponamientos y situaciones de riesgo", remarcan desde el 112, para añadir que "si es posible, se recomienda utilizar el transporte público tanto para ir como para volver de disfrutar del cortejo".Emergencias 112 Andalucía recuerda también a la ciudadanía la importancia de no hacer uso del material pirotécnico alguno como mejor medida de prevención para evitar accidentes en este tipo de concentraciones tan multitudinarias. "Su uso no es un juego de niños y puede resultar extremadamente peligroso", recuerdan.En caso de emergencia, el teléfono 112 se encuentra disponible las 24 horas de los 365 días del año. Es un servicio multilingüe y gratuito que atiende cualquier situación de emergencia que se produzca en el territorio andaluz.