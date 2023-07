Un experto subraya la importancia de detectar “cuanto antes” un golpe de calor para mejorar el diagnóstico

Recomendaciones para prevenir patologías por calor

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El golpe de calor es una compleja situación clínica que puede provocar un fracaso multiorgánico, que se produce por una subida extrema de la temperatura (por encima de los 40 grados) y que es muy importante detectar cuanto antes, para establecer el tratamiento adecuado y mejorar el diagnóstico, según ha alertado el doctor Carlos Barcones, especialista del servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Córdoba.El doctor Barcones ha explicado que el golpe de calor, que puede presentar deterioro de las funciones cerebrales, puede clasificarse en dos tipos, por un lado el golpe de calor clásico o pasivo, propio de personas mayores, que presentan patologías previas y que sufren déficit de hidratación o se encuentran en ambientes calurosos sin climatizar, y golpe de calor activo, que normalmente se produce en personas jóvenes y activas. Estas personas realizan un esfuerzo físico intenso sin estar aclimatados o no realizan ejercicio habitualmente, teniendo mejor pronóstico que el clásico.El diagnóstico de un golpe de calor se basa en datos clínicos como hipertermia, alteración del estado de consciencia y anhidrosis, es decir no presenta sudor, ante estos síntomas es fundamental acudir al servicio de Urgencias cuanto antes, sobre todo cuando se ha estado expuesto a altas temperaturas o ha realizado ejercicio intenso.Si se produce la circunstancia de que encontramos a una persona que sospechamos que sufre un golpe de calor, hay que colocarlo a la sombra, quitarle toda la ropa posible para mejorar la termorregulación, si está consciente elevar su cabeza e iniciar hidratación abundante, refrescar con hielo o agua la zona cervical y las axilas y nunca sumergir en la bañera. Si está inconsciente, se le ha de colocar en posición de seguridad (decúbito lateral con las piernas flexionadas) y no administrar líquidos en este caso.El doctor Barcones ha señalado que con la llegada del verano y el comienzo de las olas de calor, hay que poner atención en las patologías que pueden derivarse de las altas temperaturas y saber cómo prevenirlas y en qué situaciones hay que acudir a Urgencias.Los factores que predisponen a patologías por calor son una temperatura y humedad ambiental elevadas, falta de aclimatación al calor, hidratación insuficiente, ejercicio físico, y consumo de alcohol. Hay que prestar especial atención y vigilancia a las personas mayores y pacientes crónicos (diabéticos, pacientes con insuficiencia cardíaca o renal, EPOC, entre otras patologías).Las principales recomendaciones para prevenir patologías por calor son evitar salir en las horas centrales del día (de 12 a 18 horas), beber líquido sin esperar a tener sed, no tomar comidas pesadas, reducir la actividad física o realizarla en sitios refrigerados o practicar actividades de verano como natación, usar ropa de tejidos naturales, de colores claros y sombreros, y tener especial cuidado con la conservación de los alimentos.El calor puede provocar patologías consideradas leves, según ha señalado el doctor Barcones, como edemas, que ceden con reposo y elevación de los miembros afectados, calambres (en el contexto de ejercicio con una mala reposición de electrolitos, puede desembocar en una patología más seria si no se trata correctamente), y síncope por calor (que hay que controlar, pues si no se recupera o persiste la hipotensión hay que derivar a Urgencias).Entre las patologías más graves provocadas por calor (además del golpe del calor, que es la más grave) y que es preciso que valore el servicio de Urgencias, se encuentran el colapso por calor, que es el cuadro más común, parecido al golpe de calor pero se diferencia en que el colapso es un cuadro súbito caracterizado por síntomas inespecíficos como astenia, debilidad, cefalea, sed, vértigo, náuseas, calambres, vómitos, diarrea, temperatura normal (en algunos casos elevada pero sin superar los 40 grados) y en la exploración pueden encontrarse signos de hipoperfusión y deshidratación, manteniéndose la sudoración.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.