Expertos de Quirónsalud ofrecen algunas claves para poder mantener la salud durante los meses de verano

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La llegada del verano y de las altas temperaturas implica adaptar los cuidados de nuestro cuerpo y aún más en ancianos, niños y embarazadas que sufren mayores riesgos. Ante esto, los hospitales Quirónsalud de Andalucía con sus centros de Córdoba, Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Huelva, Campo de Gibraltar, Málaga y Marbella recomiendan seguir los siguientes consejos para disfrutar del verano y de las vacaciones.El doctor Ignacio Valenzuela, dermatólogo del Hospital Quirónsalud Córdoba, ha destacado que “es crucial prestar especial atención al cuidado de nuestra piel para protegerla de los efectos dañinos del sol y mantenerla sana”. Por ello, hay que usar protector solar de amplio espectro (FPS 50+), y reaplicarlo cada dos horas, especialmente después de nadar o sudar, así como evitar la exposición solar prolongada y en horas pico. No hay que olvidar proteger los labios con un bálsamo labial con FPS.Además, “es preciso mantener la piel hidratada bebiendo suficiente agua y utilizando lociones o cremas hidratantes ligeras, evitar los baños calientes y prolongados, ya que pueden resecar la piel, y aumentar el consumo de frutas y verduras, sencillos consejos para que nuestra piel no sufra graves daños”.En cuanto a la salud capilar, el doctor José Manuel Tapia Soria, especialista de la Unidad de Medicina y Cirugía Capilar del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa explica la importancia de cuidar el pelo frente a la exposición solar y los agentes irritantes como el cloro o la sal.El especialista recomienda aclarar el cabello con agua fría para mejorar la circulación del cuero cabelludo y ayudar a eliminar los residuos aclarando que ‘no es necesario que todo el proceso de lavado sea con agua fría, sólo el último aclarado’. Por último, aconseja proteger el pelo con sombreros y gorras, usar un protector solar específico y aportar una hidratación extra con mascarillas o sérum.La nutrición es un aspecto que influye de manera general en nuestro organismo. En verano mantener la hidratación es fundamental puesto que el cuerpo pierde una gran cantidad de líquido a través de la transpiración y hay que evitar fundamentalmente la deshidratación y pérdida de sales minerales.Ainhoa Romero Piedra, nutricionista del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón,, apunta la importancia de compensar las pérdidas aumentando la hidratación (beber sin sed), a través de agua, bebidas isotónicas, licuados de verduras y frutas, como el gazpacho o, y evitando, en todo momento, el exceso de alcohol, ya que acelera la deshidratación. Además, recomienda realizar comidas ligeras y decantarse por ensaladas y frutas, limitando al máximo las grasas y los fritos, ya que dificultan la digestión y aumentan considerablemente la sensación de calor.El paciente oncológico también debe adaptar en verano algunas precauciones extras y así lo explica el doctor Diego Pérez Martínez, especialista del Departamento Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Marbella. Si este paciente decide salir de viaje es fundamental programarlo con antelación y previa consulta a su oncólogo para que se tomen las decisiones que permitan encajarlas en los ciclos de tratamiento previstos. Es aconsejable no viajar a lugares donde la climatología o la orografía sean extremas, así como lugar con difícil acceso a instalaciones sanitarias. Por último, deben llevar su informe oncológico reciente consigo y vigilar que disponen de toda la medición necesaria durante su estancia.La población infantil requiere también de cuidados específicos durante el verano. Según explica el doctor Manuel Baca Cots, jefe de servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga, el sol, es altamente dañino sobre los ojos y de ahí la importancia de ofrecerles a los más pequeños unas gafas de sol con protección frente a los rayos ultravioletas. A la hora de vestirlos se debe optar por ropa ligera y de colores claros, así como un calzado que les mantengan el pie seco.Añade el especialista la importancia de vigilar las otitis externas también llamadas otitis del nadador, altamente dolorosas y causadas por la infección del conducto auditivo por el agua, así como en el caso de las niñas las vaginitis que podrían evitarse manteniendo la zona seca y con ropa transpirable.Refiriéndonos a la población de edad avanzada, a partir de los 65 años, el jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Huelva, Christian Leyva Prado explica la importancia entre los mayores de evitar salir y pasear a las horas centrales del día y extremar la protección del sol con el objetivo de no sufrir un golpe de calor. Es complicado diagnosticar esta situación entre la población anciana debido a la confusión de síntomas, pero debe considerarse siempre en época de temperaturas elevadas ya que el pronóstico está directamente relacionado con la rapidez de actuación.Las embarazadas son el colectivo más sensible a las altas temperaturas. "Requieren de más agua corporal para cumplir con las exigencias metabólicas del feto y son más sensibles a la exposición solar por los cambios hormonales", apunta Cristina Martínez Pancorbo, especialista en Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla.Para evitar problemas relacionados con estas particularidades que sufren durante el embarazo, la doctora enumera una serie de consejos, como ingerir agua con frecuencia y alimentos de digestión ligera, usar ropa holgada y que favorezca la transpiración o evitar estar mucho tiempo de pie para evitar la hinchazón de piernas y tobillos.Por último, con relación a las alergias el doctor Ignacio García Núñez, jefe de servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar explica que “durante el verano cambiamos hábitos y esto puede producir consecuencias en el apartado alérgico.Al ir más a la playa, al campo o al aire libre aumenta la exposición a picaduras de insectos y el contacto con ellos puede provocar reacciones alérgicas considerables. 