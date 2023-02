Juan Espadas exige a Moreno Bonilla que la Junta “deje de transferir fondos públicos a la sanidad privada”

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha exigido al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que “se siente a negociar de verdad para acabar con el caos de la sanidad pública y deje de transferir recursos de la sanidad pública a la sanidad privada”.Espadas, que ha recordado que el Gobierno del PP gastó el pasado año un 20 por ciento más de lo presupuestado inicialmente en conciertos sanitarios, 111 millones de euros más de lo previsto, ha pedido a Moreno Bonilla que “no niegue la realidad”.En este sentido, el secretario general de los socialistas andaluces ha reclamado al presidente de la Junta que “se siente de verdad a negociar con los sindicatos, a los que no presenta propuestas sobre la mesa”. “Es una mala estrategia reunirse sólo con alguna entidad dejando al resto al margen”, ha añadido.Espadas ha insistido en los problemas de gestión que padece la sanidad pública andaluza y ha criticado que, en la comisión de este pasado miércoles, a la consejera de Salud, Catalina García Carrasco, “se la veía muy satisfecha pese a lo que es un clamor popular”.“Es raro que la cita tarde menos de una semana”, ha asegurado el secretario general de los socialistas andaluces, para quien el Gobierno de Moreno Bonilla “no reconoce lo que sí hacen los ciudadanos ante la tardanza de citas y saturación”.Espadas ha asegurado que la Junta no gestiona los recursos de los que dispone, sino que está en otras cosas, en estrategias electorales y permanente promoción de Moreno Bonilla. “Esto es así y después no salen los números”, ha subrayado.El secretario general del PSOE-A ha recordado, en este sentido, que el Gobierno de Moreno Bonilla solo ha ejecutado el 35 por ciento de las inversiones previstas en 2022, “dejando atrás muchos puestos de trabajo que se pondrían haber creado”."No son solo los fondos europeos los que están afectados por falta de ejecución", ha denunciado Espadas, que ha puesto de manifiesto cómo frente a esa falta de ejecución en las inversiones, curiosamente, “sí ha ejecutado al 95 por ciento la partida de publicidad", por lo que se ha preguntado cuáles son sus prioridades.