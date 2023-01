Aureliano Sáinz | Escribir en Andalucía Digital

AURELIANO SÁINZ

Dentro de muy poco se cumplirán doce años desde que comencé a escribir semanalmente en los diarios de. Si saco la calculadora me dará la cifra de 625 artículos publicados, lo que no deja de sorprenderme pues, cuando el editor de esta red de diarios andaluces me invitó a participar en la sección de Firmas , recuerdo que la respuesta que le di fue: “¿Y yo de qué voy a escribir?”.Por aquellas fechas, yo no conocía personalmente a Juan Pablo Bellido. Sería su primo Manolo Bellido, también periodista y entrañable amigo, quien me lo dio a conocer en Montilla, coincidiendo con la presentación del número de la revistadedicada al rock español. Por cierto, aunque diga "revista", a fin de cuenta, los ejemplares deson verdaderos libros, tanto por su extensión como por su formato y contenido.La razón de que yo estuviera presente en este evento se debía a que había realizado un artículo sobre las inolvidables Vainica Doble , y que se insertaba en el conjunto de los numerosos relatos que abordaban los textos y las imágenes sobre los cantantes y grupos de rock hispanos que habían dejado huella en el panorama musical español.No me cabe la menor duda de que la legendaria revista, creada en 1926 en Málaga por los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, es de lo mejor que se edita en nuestro país, no solo por los temas tan diversos que se abordan en sus números, sino también por el magnífico diseño de su director, Lorenzo Saval.“Bueno, intentaré escribir. A ver qué temas se me ocurren; aunque no estoy muy seguro de que los pueda realizar semanalmente”, fue el incierto compromiso que le mostré a Juan Pablo en aquellos momentos. Y la verdad es que, con el primero de los trabajos, Volver a Montilla , no me imaginaba que sería el inicio de un larga e ininterrumpida senda que llega hasta hoy y que aún continúa (y que espero seguir hacia adelante).Titulé la sección Negro sobre blanco , ya que fue lo primero que se me vino a la cabeza; aunque bien podía haber tenido otra denominación. La acompañé con una fotografía de primer plano en la que aparecía con una camisa roja, mi color preferido. No hace mucho, a Juan Pablo le indiqué que convendría cambiar la foto, dado que el tiempo no pasa en balde y lo razonable es que quienes consulten vean el rostro actual de quien escribe.Como bien sabemos, en la actualidad,está configurada por 14 diarios. Un notable éxito, teniendo en cuenta que el camino recorrido ha sido muy complicado, ya que la supervivencia de los nuevos medios digitales de tipo local está muy supeditada al esfuerzo de quienes los llevan y a la publicidad como apoyo económico.Puesto que desde entonces me encuentro en la sección de Firmas , me gustaría hacer una breve referencia a quienes en la actualidad generosamente entregan sus textos, ya que muestran la importancia de la opinión y reflexión bien fundamentadas. También, a quienes, tiempo atrás, han estado publicando durante algún período. En esta segunda parte, que lleva la denominación de “Nos acompañaron en algún momento…”, y que puede consultarse en Montilla Digital (el punto de partida de esta red de diarios), aparecen nada menos que 49 nombres que transitaron por estas páginas digitales.No quisiera extenderme más en esta pequeña incursión que he realizado en este medio ya tan familiar. Solamente indicar que la fotografía que me ha servido para cerrar esta columna corresponde a cuatro de los que asistimos al homenaje que se realizó a la memoria de nuestro compañero y amigo , ya fallecido, Antonio López Hidalgo en la Facultad de Comunicación de Sevilla.En ella aparecemos, por este orden, quien firma esta columna, junto a Daniel Guerrero (que vuelve a incorporarse “al redil” , según su propia expresión), Juan Pablo Bellido y Jes Jiménez. Somos, a fin de cuentas, una pequeña representación de los rostros que se asoman de modo regular con sus escritos a las pantallas de los diarios de