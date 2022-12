El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía alerta de los "efectos perniciosos" de las redes sociales

los medios de comunicación se ven ahora en la necesidad de darlo todo en el momento, sin el necesario tiempo para reposar la información y procesarla correctamente”.

Los efectos perniciosos que entraña el uso abusivo de las redes sociales "no solo para el periodismo, sino, incluso, para la propia democracia", fue una de las ideas fuerza sobre las que giraron las intervenciones de los periodistas Sonia Padilla, jefa de contenidos de Radio Linares, y Juan Pablo Bellido, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA).La charla-coloquio tuvo lugar en la sala del Pósito Municipal de Linares, en cuyo patio se inauguró después una exposición de portadas originales de periódicos jienenses de hace más de un siglo, actos con los que la Demarcación del CPPA en Jaén y la Asociación de la Prensa jienense están conmemorando los diez años de vida del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.En presencia del alcalde linarense, Francisco Javier Perales, y del responsable del Área de Deontología del CPPA, José Antonio Liébana, el decano de los periodistas andaluces advirtió que “las redes sociales son malas y perniciosas no solo para la información ypara el periodismo, sino para la sociedad en su conjunto y para la propia democracia”.Durante su intervención, Juan Pablo Bellido explicó que “las últimas estimaciones de diversos organismos internacionales apuntan a que ocho de cada diez noticias que recibimos a través de las redes sociales son falsas”, lo que, a su juicio, "entraña un grave peligro para la democracia, en tanto contamos con personas no solo mal informadas sino, directamente, manipuladas".El decano del CPPA se refirió también al "cambio" que han provocado las redes sociales en todos los ámbitos de la sociedad y, también, en el propio periodismo. “Las rutinas profesionales que conocíamos hasta hace diez años han saltado por los aires porque