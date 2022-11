Las mejores ideas de entretenimiento creativo para niñeras

Ideas creativas para niñeras

Conozca a los niños que cuida - Pase algún tiempo hablando con ellos y conociendo sus intereses. Esto le ayudará a llegar a ideas que se adaptan a sus personalidades e intereses.

Planifique con anticipación - No espere hasta el último minuto para tratar de llegar a ideas. Si tienes una idea general de qué actividades disfrutarán los niños, será mucho más fácil desarrollar ideas creativas específicas cuando llegue el momento.

Piense fuera de la caja - Solo porque usted está cuidando no significa que usted tiene que pegarse a las actividades tradicionales como ver la televisión o jugar juegos. Hay un sinfín de posibilidades de entretenimiento creativo, ¡así que piensa!

Usa tu imaginación - El cielo es el límite cuando desarrollas ideas creativas de niñera. Deja volar tu imaginación y crea algo único y divertido para los niños que quieres.

Obtenga la opinión de los propios niños - Si está atascado por las ideas, ¿por qué no preguntarles qué les gustaría hacer? ¡Pueden tener algunas grandes sugerencias que usted nunca habría pensado en ellas!

Consejos para entretener a los niños pequeños

Póngase a su nivel - Los niños pequeños están fascinados por el mundo que los rodea y les encanta explorar. Tírate al suelo con ellos y deja que te muestren en qué están interesados.

Haga las cosas divertidas e interactivas - A los niños pequeños les encanta jugar e involucrarse en lo que sucede a su alrededor. Por lo tanto, asegúrese de que sus actividades sean atractivas e interactivas.

Manténgalo corto y dulce - Los niños pequeños tienen períodos de atención cortos, así que no espere que se queden quietos durante largos períodos. Mantenga sus actividades cortas y dulces, y mezcle las cosas a menudo para mantener su atención.

Fomente su creatividad - Los niños pequeños son criaturas naturalmente creativas. Fomente su creatividad proporcionando materiales como lápices de colores, papel, pegatinas, etc.

Juegos para niños mayores

Juegos de palabras - Scrabble, Boggle, Crucigramas, etc. Estos juegos ayudan con el vocabulario y la ortografía, mientras que ser divertido al mismo tiempo.

Rompecabezas de lógica - Sudoku, Kakuro, etc. Estos rompecabezas ayudan con las habilidades de resolución de problemas y el pensamiento crítico.

Juegos de mesa - Ajedrez, Damas, Monopolio, etc. Estos juegos clásicos son siempre agradables y pueden ser bastante desafiantes.

Juegos de cartas - Guerra, Go Fish, Memoria, etc. Los juegos de cartas son una gran manera de mejorar la memoria y las habilidades de concentración.

Juegos al aire libre - Captura la bandera, frisbee golf, etiqueta, etc. Los juegos al aire libre son una gran manera de hacer ejercicio mientras se divierte al mismo tiempo.

Ideas para un proveedor de guardería

Artes y oficios - Establecer una mesa de elaboración con diferentes suministros y dejar que los niños se ponen creativos. Pueden hacer pinturas, dibujos o esculturas con arcilla.

Tiempo de música - Ponga algo de música divertida y deje que los niños bailen o toquen instrumentos. Incluso puedes enseñarles canciones sencillas o canciones infantiles.

Tiempo de lectura - Lea en voz alta a los niños de sus libros o historias favoritas. Les encantará escucharte y seguirte junto con la historia.

Juegos al aire libre - Lleve a los niños a correr y jugar. Configure juegos de césped como croquet o bádminton si tiene un patio trasero.

Lleve a los niños a correr y jugar. Configure juegos de césped como croquet o bádminton si tiene un patio trasero. Juegos de interior - Hay toneladas de grandes juegos de interior que los niños les encantará, como ocultar y buscar, etiqueta, o Simon Says.