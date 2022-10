La FAMP considera un "agravio" que la Junta financie la limpieza por la covid "solo" a los colegios concertados

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha mostrado esta semana su "malestar" por el Decreto-ley que el Gobierno andaluz ha convalidado en el Parlamento de Andalucía con el objeto de aumentar la financiación por los sobrecostes de limpieza en los colegios concertados para cumplir con las recomendaciones de intensificar la limpieza por la covid-19.La FAMP planteó el curso pasado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que la Administración autonómica se hiciera cargo del sobrecoste que los ayuntamientos habían tenido como consecuencia de la obligación impuesta por la Consejería de Salud de llevar a cabo planes de limpieza y desinfección extraordinarios en los colegios públicos con motivo de la pandemia de covid-19.Rodríguez Villalobos señaló que “la FAMP y los ayuntamientos calcularon el año pasado el coste económico excepcional” que habían soportado los municipios por la realización de las labores de refuerzo de limpieza y desinfección en los colegios públicos, “solicitando a la Consejería que se hiciera cargo o cofinanciara, al menos, parte de los 215 millones de euros que costó el cumplimiento de las instrucciones del Gobierno andaluz”.En este sentido, Rodríguez Villalobos manifestó que “hasta el momento, la FAMP no ha sabido nada al respecto de esta reivindicación” planteada a la Consejería de Educación. “Y ahora, nos encontramos con que la Junta sí va a financiar estos costes extraordinarios de limpieza en los colegios concertados, pero no en los públicos, lo que a mi juicio constituye un agravio a los ayuntamientos de Andalucía”, añadió.De igual manera, el presidente de la FAMP recordó que la desinfección que se ha venido llevando a cabo en los colegios públicos ha tenido “un carácter extraordinario y ha supuesto un gasto considerable porque los ayuntamientos se han tomado estas instrucciones muy en serio, hasta el punto de que numerosos municipios han contratado personal de refuerzo con presencia permanente en el centro educativo para la ejecución de estas tareas, por lo que la Junta de Andalucía debe arrimar el hombro”.Para el presidente de la FAMP, “no es de recibo que la Junta de Andalucía financie de forma extraordinaria solo la limpieza de los colegios concertados y se olvide de los colegios públicos". A juicio de Fernando Rodríguez Villalobos, "con esta forma de actuar, el Gobierno andaluz demuestra que no gobierna para todos por igual y en materia educativa parece que diferencian entre centros de primera, los concertados; y centros de segunda, los públicos”.Desde la FAMP “vamos a seguir reivindicando lo que es justo porque, además, se ha demostrado jurídicamente que la competencia es de la Junta. Con esta medida, el Gobierno andaluz no solo está dando la espalda a los ayuntamientos de Andalucía, también se la está dando al alumnado y al profesorado de los colegios públicos de nuestra tierra, que no merecen este trato”, advirtió.