Ecologistas en Acción reclama el cierre de la orujera de El Tejar por "incumplir" con la autorización ambiental

IRENE TÉLLEZ

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Ecologistas en Acción ha remitido un informe a la Delegación de Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en el que solicita el cierre de las instalaciones de la orujera El Tejar, ubicadas entre los términos municipales de Espejo y Montilla, por los "incumplimientos" e "irregularidades" en la concesión de la Autorización Ambiental Unificada (AAU).En el informe remitido por el colectivo ecologista, se argumenta que, pese al dictamen favorable para la concesión de dicha autorización, "no se cumple con la distancia mínima a los núcleos de población exigidos por ley, ni se tiene en cuenta la rosa de los vientos, es decir, los vientos predominantes en la zona"."Entendemos que se ha incurrido en una ilegalidad al autorizar esta actividad porque, en primer lugar, según la certificación que se aporta, la distancia que media entre la planta y las zonas habitadas más próximas del casco urbano de Montilla es de menos de cinco kilómetros pero, además, se hace referencia a que la rosa de los vientos de la zona indica que los vientos predominantes no se dirigen hacía ninguna zona habitada, cuando se puede comprobar que no es así según la información del Centro Nacional de Energías Renovables, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico", ha explicado Rafael Ruz, portavoz de Ecologistas en Acción en Montilla.Unos incumplimientos, sostiene el colectivo, que han provocado que la "contaminación ambiental" emitida por la orujera sea "empujada" hacia zonas habitadas, especialmente hacia las poblaciones de Montilla y Montemayor. "La Administración no está haciendo cumplir el contenido de la Autorización Ambiental Unificada, algo que está afectado a miles de vecinos de la zona que han de padecer las emisiones que desde esa planta se llevan a cabo", recuerdan.Por ello, Ecologistas en Acción ha solicitado la nulidad del acto de otorgamiento de la autorización ambiental y, por tanto, el cierre de las instalaciones ubicadas en el pago de Fuente del Espino, en el término municipal de Espejo."No tenemos conocimiento de que existan antecedentes en este sentido, pero dado que se incumple con la ley, confiamos en que la Administración actúe", ha reconocido Ruz que, en declaraciones a, ha recordado que el pasado mes de agosto se solicitó el "cierre cautelar y provisional" de la orujera, así como información sobre el informe de salud que se emitió en el año 2020 o las actas de inspección y auditorías realizadas.La orujera, que el pasado año 2020 recibió el visto bueno de la Junta de Andalucía a través de un informe técnico que se mostraba favorable a la construcción de esta planta para el tratamiento integral de alperujo, ocupa una parcela de más de 255.000 metros cuadrados y está dotada de dos chimeneas de 35 metros de altura.Según desveló entonces la Junta de Andalucía, la actividad fundamental de la cooperativa, que ha generado numerosas quejas vecinales desde su entrada en funcionamiento "por la afección paisajística y medioambiental que generan sus emisiones", visibles desde varios kilómetros a la redonda, es "la eliminación y valorización de los subproductos que genera la actividad agroindustrial, fundamentalmente el alperujo".A finales del pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Montilla se mostró dispuesto a recabar toda la información disponible sobre esta orujera que, en palabras de Raquel Casado, teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, desarrolla una "actividad necesaria" para dar respuesta al "problema grave" que representa la gestión de los orujos que generan las industrias agrícolas de la zona.Con todo, el Ayuntamiento de Montilla ha solicitado a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente que analice la "afección de esta actividad" en Montilla, así como un estudio de los niveles de emisiones "para garantizar que se cumplen todos los parámetros". De igual modo, el Consistorio solicitó al Ayuntamiento de Espejo que "verificara que se cumplía con todas las condiciones de licencia de actividad".