El sector del aceite afronta ya el cierre de una campaña "histórica" con 1,53 millones de toneladas vendidas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

La comercialización de aceite de oliva se encamina a la mejor campaña de ventas de los últimos años y a la tercera consecutiva con "cifras récord". Así se desprende de los datos hechos públicos por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que confirman que el mes de agosto ha sido bueno en lo que a salidas se refiere, con 132.000 toneladas vendidas, un 28 por ciento más que en 2021.Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) destacan que se trata de un "magnífico dato, dado que agosto no es un mes que se caracterice por la gran comercialización y, sobre todo, contando con unos precios razonables en origen para el olivar tradicional, incluso con ligeras subidas en las últimas semanas".En este sentido, el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, se mostró satisfecho por la respuesta de los consumidores. “La comercialización total de aceite de oliva, en estos once meses de campaña, queda en 1.526.400 toneladas, un 1,6 por ciento más que el año pasado por estas mismas fechas. Una cantidad que nos hace ser muy optimistas en cuanto a finalizar la campaña por encima de las 1.600.000 toneladas vendidas”, recalcó.Una campaña "histórica" en lo que se refiere a comercialización y volumen económico generado en el sector oleícola, indicó Cano, quien destacó que, en estos momentos, los precios en origen se sitúan un 15 por ciento por encima de los registrados hace un año.En cuanto a las existencias de aceite de oliva, a primeros de septiembre las cooperativas y almazaras disponían de 314.863 toneladas (a finales de julio había 407.465); las envasadoras tenían 249.034 toneladas (271.100 en julio); y el Patrimonio Comunal Olivarero tenía almacenadas 16.985 toneladas (20.000 en julio)."Estas cifras nos llevan a prever que, a finales de septiembre, las existencias se situarán sobre las 440.000 toneladas, una cantidad similar a la del año anterior, aunque con unas perspectivas de cosecha que rondan descensos próximos al 30 por ciento”, confirmó el secretario general de UPA Andalucía.Así, Cano recordó que la situación estructural de sequía hace temer por el futuro del sector. "De continuar esta tendencia y de no llover más de lo poco que ha caído hasta el momento en el mes de septiembre, mucho tememos que tendremos una campaña mala, porque numerosas zonas de Andalucía se encuentran prácticamente sin aceituna, y donde el riego está funcionando se puede comprobar que el fruto no lleva la evolución más deseable", concluyó Cristóbal Cano.