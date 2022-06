El pequeño comercio considera "fundamental" para su supervivencia el apoyo de los consumidores en rebajas

Apoyo "específico" al comercio local

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La Unión de Autónomos del Comercio (CNAC) ha solicitado "apoyo" al pequeño comercio en la etapa de las rebajas, un periodo que, aseguran, "es fundamental para la supervivencia y para el aumento de las ventas de muchos establecimientos en España". Para la entidad, las perspectivas para este nuevo periodo de descuentos "no son muy halagüeñas para el comercio de proximidad".El presidente de CNAC, Pepe Galván, ha asegurado que existe "incertidumbre" sobre el comportamiento del cliente dada la actual percepción negativa de la economía. Dos factores, ha indicado, a los que se une la competencia "desleal" por parte de grandes plataformas y cadenas que limitan las posibilidades del comercio local.“Las grandes cadenas anticipan la apertura de las rebajas, lo cual supone una desventaja para el comercio de cercanía, que ya tiene que luchar contra el aumento del comercio electrónico, que resta clientes a las tiendas físicas”, ha indicado Galván.A esta bajada de potenciales compradores se une, según el colectivo de comerciantes, la competencia "feroz" de las grandes plataformas internacionales, el aumento de la inflación o la subida del coste de la luz, lo que complica el éxito de esta campaña de rebajas. Además, señalan, se están potenciando campañas de rebajas en aplicaciones y webs de grandes cadenas, favoreciendo ely disminuyendo la sostenibilidad en el comercio.Aun así, los autónomos del comercio esperan que se desarrolle una campaña favorable al comercio local y de barrio, que sirva para consolidar la recuperación tras la pandemia y para paliar las pérdidas sufridas en años anteriores.Ante estas circunstancias, la Unión de Autónomos del Comercio continúa pidiendo un plan "específico e integral de apoyo a la supervivencia del comercio local", así como medidas contra las grandes plataformas digitales, con la necesaria persecución delfiscal de estas grandes multinacionales que no tributan en España.A su vez, reclaman una digitalización real con atención en el tiempo y con formación para los comerciantes, la presencia de los autónomos del comercio en los foros de decisión o la vuelta a la regularización de las rebajas, con normativa similar a la anterior a 2012. En este sentido, Galván ha asegurado que la mayoría de los comercios no pueden competir de formacon las grandes cadenas y plataformas, que suelen dedicar grandes recursos a su visibilidad y venta por internet.Igualmente, han pedido al Gobierno que legisle en favor del pequeño comercio frente a las grandes superficies. "Se trataría de establecer una regulación de las rebajas similar a la existente hasta 2012, año de modificación de la Ley del Comercio Minorista, permitiendo flexibilizar los períodos de rebajas y horarios comerciales", indican desde CNAC, que recuerdan que esta medida supuso un "auténtico desastre" para el comercio tradicional y una desprotección frente a las grandes empresas.Asimismo, el presidente de CNAC ha pedido a las Administraciones que aumenten las labores de inspección, "ya que podemos encontrarnos con situaciones como los falsos descuentos o, incluso, que las grandes cadenas reabran con precios ya rebajados, lo cual causaría un grave daño y supondría un nuevo incumplimiento de la normativa”.La organización vinculada a la Unión de Autónomos UATAE insiste en que “es necesario apoyar al pequeño comercio con medidas que contribuyan a afianzar la definitiva recuperación del comercio de cercanía, porque su presencia es fundamental para los barrios, los centros históricos, el turismo y las áreas rurales de muchas zonas del Estado”.