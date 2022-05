La Red de Colegios Profesionales de Periodistas designa como portavoz a la sevillana Eva Beatriz Navarrete

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La, una entidad que aglutina a los once Colegios Profesionales de Periodistas que existen en España, ha designado como portavoz a la sevillana Eva Beatriz Navarrete Maceas, exdecana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA).Desde su creación en 2018, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas coordina todas las actuaciones en defensa de la profesión periodística hasta la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas, un órgano cuya ley de constitución debe tramitarse en el Congreso de los Diputados.“La ley marca como requisito para constituir un Consejo General de la profesión la existencia de, al menos, dos colegios profesionales de un mismo sector y, actualmente, somos once las corporaciones de toda España que solicitamos la creación de este órgano”, explica la nueva portavoz de la Red, Eva Beatriz Navarrete.En ese sentido, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas –integrada en la actualidad por las organizaciones colegiales de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco– defiende “la necesidad de contar con este órgano para disponer de la representatividad necesaria a nivel estatal en las diferentes iniciativas que puedan incidir en los derechos de los profesionales de la comunicación”, además de propiciar un interlocutor legal que represente los intereses de todos los Colegios Profesionales de Periodistas.Eva Beatriz Navarrete recuerda que, ya en 2018, la ley de creación del Consejo General de Periodistas llegó a recabar el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, si bien su aprobación quedó pendiente tras la moción de censura al Gobierno que presidía Mariano Rajoy.Licenciada en Ciencias de la Información (especialidad Periodismo) por la Universidad de Sevilla, Eva Beatriz Navarrete es experta en Negociación Colectiva y en Solución de Conflictos Laborales por la Universidad de Huelva, además de experta en Comunicación Institucional y Empresarial por el Centro de Estudios El Monte.Redactora en, entre 1996 y 1998 y periodista en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales entre los años 2005 y 2011, desde hace once años trabaja como periodista en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).En constante actualización y formación, especialmente en temas como la transparencia pública, las nuevas tecnologías y el periodismo de datos y las relaciones laborales, la nueva portavoz de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas fue decana del CPPA entre 2015 y 2021.