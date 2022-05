CCOO y UGT advierten de que actuarán contra Oleícola El Tejar si siguen los "incumplimientos" del convenio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Representantes sindicales de CCOO y UGT en Oleícola El Tejar advierten que iniciarán acciones legales contra la orujera para acabar con los "reiterados incumplimientos" del convenio colectivo que condujeron hace más de un año –en enero de 2021– a presentar un conflicto colectivo ante el Sercla. En aquella ocasión, se acordó abordar diversas cuestiones que "siguen sin cumplirse". Entre dichas cuestiones pendientes se incluyen la revisión de las categorías profesionales, así como otros temas relacionados con la salud laboral y la contratación y el Plan de Igualdad.Por lo que respecta al Plan de Igualdad, ambos sindicatos denuncian que solo se constituyó la mesa negociadora y se aprobó el reglamento pero no se ha contado con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras (RLT) ni para los diagnósticos que deben realizarse ni para las medidas que debe contener, con lo que aún no se ha firmado, aunque es obligatorio por ser una empresa con más de 50 trabajadores y trabajadoras.Según UGT y CCOO, la empresa insiste en firmar un Plan de Igualdad "vacío de contenido y sin definir las categorías laborales y las funciones de cada puesto", algo imprescindible para poder hacer un correcto diagnóstico de las necesidades de actuación para garantizar la igualdad."Además, la definición de funciones por puestos está obsoleta. De hecho, su revisión es otra de las demandas sindicales y otro de los compromisos adquiridos en el anterior convenio colectivo y en el Sercla celebrado en enero de 2021", recuerdan los sindicatos.Asimismo apuntan que dicha evaluación debe ser consensuada con la representación de los trabajadores y trabajadoras y que, para ello, es necesario contar con la información necesaria tal y como se establece en los artículos 64 y 42 del Estatuto de los Trabajadores, información que la empresa está obligada a facilitar "pero que no está proporcionando a pesar de las reiteradas solicitudes de la representación sindical".Por otra parte, CCOO y UGT denuncian que la empresa matriz está utilizando maquinaria de las subcontratas sin que las personas que la manipulan hayan sido formadas específicamente para su uso ni autorizadas por Oleícola El Tejar para ello y se desconoce si esas funciones están contempladas en la evaluación de riesgos laborales de la empresa. "Son unas irregularidades sobre las que Oleícola tampoco facilita la información necesaria a la RLT tal y como establece la legislación en materia de coordinación de la actividad preventiva dentro de la empresa cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan su labor varias empresas junto a la matriz", aseguran los sindicatos.En este sentido, ambos sindicatos consideran que se han agotado las vías de negociación con la empresa y consideran que 15 meses de margen ha sido tiempo más que suficiente para acercar posturas y llegar a acuerdos sobre cuestiones que no pueden retrasarse más. Por ello, ambos sindicatos adoptarán las medidas legales que consideren oportunas y nos descartan movilizaciones de cara a la próxima campaña olivarera si no se avanza en la consecución de todas las cuestiones pendientes que deben negociarse con la representación sindical.