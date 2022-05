El Ministerio de Educación amplía hasta el día 16 mayo el plazo para solicitar las becas para el curso 2022-2023

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL





El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha ampliado el plazo para solicitar las becas del curso 2022-2023, que finalizaba el día 12 de mayo, hasta el 16 de mayo, para dar respuesta al gran número de solicitudes. Este año, la convocatoria se ha adelantado cuatro meses con el objetivo de que los alumnos y alumnas sepan antes del periodo de matriculación si cumplen con los requisitos económicos para recibir estas ayudas.Desde la apertura del plazo el pasado 30 de marzo, más de 1.127.000 estudiantes han solicitado ya su beca, una cifra por encima de la media de los últimos cinco últimos años. Con el fin de llegar al mayor número de alumnos y alumnas, el Ministerio ha decidido habilitar más días para realizar este trámite.Los estudiantes que quieran pedir estas ayudas deben hacerlo en el plazo indicado, aunque aún no sepan qué van a estudiar ni qué notas sacarán este curso o, incluso, si no saben si continuarán su formación. En un primer momento, se les solicitarán algunos datos provisionales que podrán modificar más adelante.Toda la información sobre estas ayudas al estudio está disponible en la página web de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Para evitar problemas de saturación del sistema, el Ministerio recomienda no apurar los plazos de las gestiones.Las becas y ayudas al estudio son una de las principales herramientas para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y una de las políticas educativas prioritarias del Gobierno. En los últimos cinco años, el presupuesto destinado a ellas ha aumentado un 45 por ciento, de 1.472 millones en 2017-2018 a 2.134 millones en 2022-2023.