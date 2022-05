El Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba realiza unas jornadas de formación dentro del programa 'Coopera'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba potencia sus conocimientos en la investigación de los delitos cometidos a través de la red, mediante la realización de jornadas de formación que se vienen realizando mensualmente en la Comandancia dentro del marco del programa(programa de cooperación con empresas del sector de la seguridad privada).Estas jornadas están siendo impartidas por David Sánchez, director y profesor del programa nacional de formación de ciberseguridadde Red.es y CEO de Sputnik Ciberseguridad, están programadas mensualmente e integradas dentro del plan de formación continua, que la Jefatura de la Comandancia tiene previsto para este Equipo.En ellas se están desarrollando diversas técnicas informáticas, así como el funcionamiento de nuevas herramientas tecnológicas, encaminadas a esclarecer la investigación de los diversos hechos delictivos a los que tienen que hacer frente los agentes destinados en estos equipos.Dada la demanda de recursos que requiere combatir estos delitos, la Comandancia de Córdoba no cesa en la formación de sus agentes para combatir un ámbito delictivo muy avanzado y en incesante transformación, que requiere una actualización de conocimientos constante para esclarecer los delitos más complejos.Los equipos '@' son los encargados de reforzar la respuesta hacia los ciudadanos en materia de ciberdelincuencia y, en particular, ante estafas en la red. Asimismo, constituyen el primer nivel de respuesta específica a la cibercriminalidad, apoyando a las unidades territoriales que se encuentran orientadas a la ciudadanía, realizando un primer tratamiento de este tipo de delitos, apoyando a la Policía Judicial específica mediante el análisis de los ciberdelitos, y potenciando la interlocución de calidad con las víctimas.Este mayor empleo de internet ha ido acompañado de una subida de los presuntos delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones. La delincuencia a través de la red es heterogénea: delitos contra el honor, contra la propiedad industrial e intelectual, amenazas y coacciones, contra la libertad sexual, y entre todos, el delito más común es el fraude informático, lo que hace necesario a los integrantes del Equipo @ mantener una formación continua que les permita aplicar las técnicas informáticas encaminadas a esclarecer este tipo de hechos delictivos.Entre las misiones de los Equipos @ podemos destaca la respuesta del Cuerpo en materia de ciberdelincuencia, en particular, ante las estafas en la red, que constituyen uno de los principales problemas en este ámbito; recibir las denuncias por ciberdelito que, por su grado de complejidad, precisen una intervención específica, además de elaborar los informes que se establezcan y supervisar la calidad de la grabación de las denuncias recibidas; y asegurar la atención a las víctimas y perjudicados del ciberdelito.Asimismo, ofrece un asesoramiento y proporcionar una atención específica a ciudadanos y empresas sobre todo lo relacionado con la ciberdelincuencia, específicamente con las estafas en la red; además de realizar investigaciones básicas relativas a la cibercriminalidad con arreglo a lo recogido al Plan de Actuación de Policía Judicial de cada Comandancia, elevando a los equipos especializados las investigaciones más complejas.