CCOO exige a la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio que cumpla el convenio colectivo

El Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba exige a Cudoba, empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio en Baena y Albendín, que cumpla el convenio colectivo del sector en lo que al pago de las nóminas se refiere. El sindicato recuerda que el convenio establece que el pago de los salarios debe realizarse entre el día 1 y 5 de cada mes, "pero Cudoba se retrasa en el abono todos los meses, llegando incluso a retrasarse un mes y medio".El secretario General de este sindicato, Antonio Salazar, señala que “las 80 trabajadoras no pueden pagar las consecuencias de una situación en la que no tienen nada que ver”, en referencia al bloqueo de la licitación del servicio y la necesidad de que el pago del servicio tenga que ser aprobado por el Pleno municipal cada mes.Los retrasos derivan de la situación del servicio, que no se licita desde 2018, cuando caducó la última licitación. Desde entonces, por dos veces, el proceso de licitación se ha paralizado, la última de ellas, después de que el Pleno del Ayuntamiento de Baena aprobara el pasado 27 de enero por unanimidad el expediente de contratación por tres años con dos prórrogas anuales obligatorias y un importe de más de 10 millones de euros.Este expediente se ha suspendido en tanto se resuelve el recurso que la empresa Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía (CECUA) ha interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, contra el pliego de cláusulas administrativas que rigen la adjudicación del contrato.Mientras tanto, al tratarse de un contrato caducado, el abono de la factura necesita del visto bueno del Pleno lo que supuestamente está provocando un retraso en el cobro por parte de la empresa, que a su vez, traslada el retraso a las trabajadoras, "que no tienen culpa de esta situación a la que no se debería haber llegado, porque se debía haber licitado en 2018".Por ello, el responsable de CCOO que lamenta que “una administración pública, en vez de dar ejemplo de buena praxis, esté generando un daño a las personas más indefensas, que son las trabajadoras, que no pueden permitirse el lujo de cobrar tarde”. De esta forma, CCOO exige que se cumpla el convenio de la misma manera que las trabajadoras cumplen con su trabajo.