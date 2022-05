Carmen Crespo destaca que Córdoba se sitúa como la segunda provincia más exportadora de aceite de oliva

Política Agraria Común

Empresa oleícola de gran trayectoria

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, visitó ayer las instalaciones de Núñez de Prado junto al presidente de esta empresa, Felipe Núñez de Prado, y a la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda. Durante el recorrido, Crespo subrayó que esta firma oleícola, cuyos productos están amparados por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Baena, es “seña de identidad de la calidad del aceite en el mundo” gracias al “gran trabajo que viene realizando esta familia”.La responsable de Agricultura subrayó que 'Baena’ es la DOP oleícola decana de Andalucía y la más antigua de la provincia de Córdoba al contar ya con medio siglo de historia. Esta mención de calidad reúne 19 almazaras, 23 envasadoras y más de 20 comercializadoras de unos aceites de oliva virgen extra que se elaboran con las aceitunas recogidas en una superficie de olivar que ronda las 70.000 hectáreas.Su zona de producción comprende un total de ocho municipios cordobeses (Albendín, Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya y Zuheros) y representa a unos 5.000 agricultores. Con una media de entre 150 y 200 millones de kilos de aceituna de producción, esta DOP es líder en volumen comercializado, valor económico y exportación.Al respecto de las ventas internacionales, la consejera explicó que las exportaciones de aceite de oliva continúan creciendo en 2022. En concreto, en enero y febrero se ha exportado aceite de oliva andaluz por valor de 441 millones de euros, cantidad que supone un aumento del 15,4 por ciento respecto a los mismos meses del pasado año. Carmen Crespo resaltó que Córdoba es la segunda provincia exportadora de aceite de oliva con ventas por 116 millones de euros (+24,4% en comparación con enero y febrero de 2021), superada únicamente por el territorio sevillano.Por otro lado, la consejera afirmó que “el sector agroalimentario andaluz está apostando por la diversidad y la calidad como nadie en el mundo” y apuntó la necesidad de “seguir ahondando” en el respaldo a un tejido empresarial como el del olivar, que “ofrece posibilidades económicas al mundo rural”. Al hilo de esta cuestión, volvió a insistir en la necesidad de conseguir que la nueva Política Agraria Común (PAC) “sea una oportunidad y no un problema para nuestros agricultores”.Entre otras cuestiones, Carmen Crespo incidió en la importancia de que el Plan Estratégico Nacional de la PAC incluya “una definición de olivar tradicional amplia, que dé cabida a todos los de Andalucía”, y contemple más de 8 ecoesquemas. La consejera explicó que este incremento de las nuevas herramientas ambientales es necesario para poder abarcar “la gran variedad de cultivos de esta región” y evitar la pérdida de fondos por parte de los agricultores y ganaderos.“Si no se amplían los ecoesquemas, la provincia de Córdoba experimentará una bajada del 7% y eso no nos lo podemos permitir en este momento”, recalcó Crespo, que recordó que Andalucía presentó al Ministerio unas alegaciones que contaban con el respaldo unánime de todo el sector agrario. Según las estimaciones del Gobierno autonómico, el olivar andaluz podría perder 60 millones de euros al año si se mantienen las condiciones actuales del Plan Estratégico Nacional.Núñez de Prado apuesta en la producción de sus aceites de oliva por el máximo respeto de la naturaleza, como se plasma en su certificación ecológica desde 1990. Además, compagina a la perfección el mantenimiento de técnicas artesanales con la implantación de nuevas tecnologías. Esta empresa, que supera actualmente las 700 hectáreas de olivares repartidas en cuatro fincas.Durante el recorrido, la consejera pudo conocer de primera mano, entre otras dependencias, la almazara del siglo XVIII de Núñez de Prado, la bodega del siglo XIX y la bodega actual, más tecnificada. Asimismo, también se trasladó a la zona de envasado manual de esta empresa oleícola de la provincia cordobesa.Junto a la consejera y el presidente de la empresa, también participaron en la visita miembros del Consejo Regulador de la DOP Baena encabezados por su presidente, Javier Alcalá de La Moneda, y su secretario general, José Manuel Bajo; la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Mª Jesús Botella; la directora general de Industria, Innovación y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro; y el delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Ramón Pérez.