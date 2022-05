AUGC avisa de que la Guardia Civil plantea reducir la presencia del Seprona en la provincia de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que, según información "extraoficial", la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza está analizando una propuesta para reorganizar el despliegue del Seprona en la provincia de Córdoba, que conllevaría la supresión de algunas unidades para reagruparlas y ubicarlas en otras localidades, y podría afectar a las patrullas de Baena, Rute, Montoro, Peñarroya, Villanueva de Córdoba y Hornachuelos.Esta propuesta, sostienen, se ha realizado sin contar con los guardias civiles afectados ni con las asociaciones profesionales que les representan. "No se les ha informado y se está actuando sin transparencia, AUGC ha preguntado a la jefatura provincial pero solo ha obtenido evasivas. Y ello a pesar de que esa medida no solo afectará a los agentes, sino también a sus familias, que tendrían que trasladar su domicilio a otras poblaciones", aseguran.Además de esos perjuicios personales y familiares, la AUGC apuntan que se vería afectado también el "relevante" servicio que presta el Seprona en la provincia de Córdoba, en parajes y parques naturales tan importantes como los de la Sierra de Hornachuelos, las Sierras Subbéticas y la Sierra de Cardeña y Montoro, entre otros.Por todo ello, AUGC reclama que no se materialice ese proyecto, y que si la Guardia Civil considera imprescindible llevar a cabo una reorganización de dicha especialidad en esta provincia, se cuente con los afectados y con las asociaciones profesionales para estudiar las posibilidades menos perjudiciales."Si la Jefatura del Seprona da luz verde a la propuesta, las consecuencias serán inmediatas, porque no se podrá abarcar la vigilancia de toda la provincia con menos patrullas especializadas, y por lo tanto habrá un menor control de los delitos e infracciones medioambientales, a lo cual se añaden los perjuicios que se ocasionarán a los guardias civiles y a sus familias", explican desde la AUGC.De esta forma, AUGC va a intensificar la actividad institucional "para impedir que este proyecto se materialice", manteniendo contacto con los alcaldes de las poblaciones afectadas, y proponiendo a los grupos del Parlamento de Andalucía que lleven a cabo una iniciativa similar a la realizada recientemente por la Asamblea Regional de Murcia, que ha aprobado una moción exigiendo al Gobierno de España que “paralice el desmantelamiento de los equipos del Seprona de la Guardia Civil en la Región de Murcia” así como ”mantener el número de agentes del servicio y que progresivamente estos vayan en aumento, reforzar el parque de vehículos, equipos de protección y medios materiales”.