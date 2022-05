Agricultura pone en marcha sus ayudas para mejorar la gestión y el control de sus denominaciones de calidad

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de la convocatoria 2022 que respaldan la mejora de la gestión y del control de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) que llevan a cabo los consejos reguladores de Andalucía. Las entidades interesadas en acceder a estas subvenciones disponen de un mes de plazo para realizar los trámites correspondientes.Estos incentivos cuentan con un presupuesto global de 300.000 euros para dos líneas de apoyo que respaldan, por un lado, la acreditación de los consejos reguladores como órganos de control o su integración en entidades de este tipo creadas a iniciativa de varios consejos (150.000 euros); y por otro lado, la mejora de la gestión de los propios consejos reguladores (150.000 euros).En total, Andalucía cuenta actualmente con 67 denominaciones de calidad reconocidas sumando Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas y Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG). Atendiendo a los diferentes productos que amparan estas figuras de calidad, destacan especialmente el sector del vino, con 25 menciones (9 DO y 16 IGP); y el de los aceites de oliva virgen extra, que reúne 13 denominaciones (12 DOP y una IGP).A estas menciones de calidad se suman una Indicación Geográfica de bebidas espirituosas, 3 denominaciones que amparan productos hortofrutícolas (una DO y 2 IGP), 4 de jamones y paletas (2 DO y 2 IGP), 6 de panadería y repostería (5 IGP y una ETG), 4 IGP de productos derivados de la pesca; 3 DO que amparan vinagres y otras 8 menciones de calidad de diversos sectores (4 DO y 4 IGP).