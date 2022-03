La Diputación se suma al 8M reconociendo el trabajo en pro de la igualdad de mujeres y entidades cordobesas

Premios Córdoba en Igualdad 2022

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación, acogió ayer la entrega de los Premios, galardones que distinguen a personas, colectivos, entidades e instituciones de la provincia, un acto con el que la institución provincial se suma a la celebración del Día Internacional de las Mujeres.Durante la entrega, el máximo representante de la institución, Antonio Ruiz, subrayó que “en estos tiempos es más necesario que nunca reivindicar el papel del feminismo y de los que dedican su esfuerzo y trabajo a la consecución de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”.Para Ruiz, “nos encontramos en un momento en el que existe un colectivo que no sólo niega la necesidad de avanzar en ese objetivo compartido, sino que siembra la duda con mensajes confusos sobre el papel del feminismo en nuestra sociedad”.“En esta institución provincial nos parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que explicar que feminismo no es lo contrario a machismo; que haya que poner de manifiesto que el machismo busca perpetuar una sociedad patriarcal, unos privilegios del hombre sobre la mujer; mientras que el feminismo defiende la igualdad”, apostilló.El presidente de la Diputación de Córdoba insistió en que “por todo ello, no vamos a cejar en nuestro empeño de seguir trabajando por la igualdad como herramienta democrática para que la mitad de la población esté en las mismas condiciones que el resto de la sociedad”.Por su parte, la delegada de Igualdad, Alba Doblas, señaló que los galardones“reconocen algo más que la labor de cada una de las personas y entidades premiadas, reconocen una suma de esfuerzos en pro de la igualdad”.Doblas hizo referencia al lema escogido por las 8 diputaciones andaluzas para este día, “un lema que hace referencia al negacionismo pero interpelando a cada persona que compone nuestra sociedad para hacer un esfuerzo con el que se eliminen los obstáculos que impiden alcanzar la igualdad real”.Por último, la también vicepresidenta tercera de la institución provincial insistió en que “estos premios son la mejor vacuna ante el virus del negacionismo, reconocen la realidad y a quienes quieren cambiarla y nos sitúan más cerca de la inmunidad de grupo en favor de un mundo más social e igualitario”.En el ámbito de la economía se ha premiado a Soledad Caballero Partido, de la localidad de Montoro. La candidatura premiada en el ámbito educativo ha sido la de Alejandro Ruiz Saldaña, profesor de Plástica y Dibujo en el IES Ingeniero Juan de la Cierva de Puente Genil, que promovió la realización de una réplica del mural feminista del colectivo Unlogic Crew.En el ámbito del arte y la cultura, los premios han reconocido al certamen literario, de Lucena, que persigue motivar e incentivar la participación de las mujeres en la creación literaria, a través de concursos de relato breve y poesía. Dentro del campo de la ciencia y la tecnología se ha premiado a la doctora en Ingeniería por la Universidad de Córdoba (UCO) y profesora en el Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada, Isabel López García, por su esfuerzo pro visibilizar a las mujeres en la Historia de la Ciencia.En el apartado de comunicación se ha reconocido a la periodista Clara Rodríguez Venzalá, que compagina su trabajo en Marketing Digital con publicaciones en distintos medios de comunicación sobre feminismo y conflictos internacionales, haciendo especial hincapié en cómo afectan a las mujeres en los distintos países.Por otro lado, se ha premiado en el campo del movimiento asociativo a la Red de Igualdad Distrito Sur, surgida en 2016 y que aglutina el asociacionismo feminista, centros educativos, oenegés e instituciones para desarrollar acciones coordinadas en favor de la igualdad, con un marcado carácter pedagógico y social. En lo social y deportivo se ha reconocido a la Peña Ciclista Montemayor, una escuela de ciclismo femenino pionera en la provincia que rompe con los estereotipos asociados al deporte.El reconocimiento en el ámbito social ha recaído en la Asociación de Personas con Discapacidad de Nueva Carteya, que cuenta con más de 700 socios y socias y se ha convertido en un referente a nivel provincial en el ámbito de la discapacidad.Finalmente, se reconoce como Ejemplo de Igualdad a Amparo Pernichi, quien a título póstumo será reconocida por su labor desde el ámbito institucional en pro de la igualdad de las mujeres, así como por su vinculación con el movimiento feminista cordobés.