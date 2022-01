La tecnología se incorpora a la promoción turística de la provincia con la experiencia inmersiva ‘Córdoba 360º’

La Subbética, nueva web y campaña de marketing

Guadajoz-Campiña Este da a conocer sus singularidades

El Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba ha dado a conocer en FITUR dos de sus bazas de cara a la promoción turística de la provincia este año, la tercera edición del programay la app, una opción que permite al turista trasladarse virtualmente a cualquier rincón de la provincia para tener una experiencia prácticamente real antes de visitar el destino escogido.La delegada de Turismo de la institución provincial, Inmaculada Silas, destacó sobre este nuevo producto que “ofrece a cualquier persona del mundo la posibilidad de viajar a cualquier municipio de la provincia, pudiendo tener una primera toma de contacto que le sirva para conocer la variada oferta turística con la que contamos”.Silas insistió en que este producto “es el reflejo de la capacidad de renovación, innovación y superación del sector turístico”. “Con él ponemos al servicio del turismo de nuestra provincia y de nuestros municipios la más avanzada tecnología como escaparate para proyectar la imagen de nuestros pueblos y para dar a conocer los recursos turísticos con los que cuenta”, continuó.es una parte de la apuesta que desde la Diputación y el Patronato Provincial venimos haciendo en los últimos años, donde hemos pasado de hablar de turismo como una oportunidad, a hablar como una realidad que se consolida como fuente de creación de empleo y desarrollo”, señaló Silas.La aplicación ofrece páginas de información sobre historia, horarios, direcciones de interés, teléfonos de contacto, etc. Los vídeos inmersivos se pueden visualizar en la pantalla o mediante el uso de dispositivos de gafas virtuales, lo que convierte la visualización en una experiencia única. Durante 2022 se seguirá generando contenido audiovisual de los municipios de la provincia.De, la vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Dolores Amo, destacó que “comprende la realización y organización de eventos singulares en diferentes comarcas y municipios, en rincones únicos como yacimientos arqueológicos, monumentos, bodegas, museos o espacios naturales; todo ello con el objetivo de promocionar turísticamente estos espacios y sus municipios”.Según Amo, “la idea es recuperar el turismo de cercanía y de proximidad mediante actividades que permitan a los visitantes descubrir todo lo que ofrece la provincia desde el punto de vista turístico. Buscamos fomentar quepueda tener un impacto directo en los establecimientos hosteleros de nuestra provincia y en las empresas de servicios turísticos complementarios”.La Subbética ha dado a conocer en FITUR su nueva página de promoción turística,, que marca un antes y un después en la forma de gestionar los contenidos turísticos de los municipios de la comarca y su I Congreso de Ecoturismo.Otro de los puntos fuertes será el I Congreso de Ecoturismo de la Subbética, que se celebrará en febrero y comprenderá mesa redondas sobre el futuro del ecoturismo en Andalucía, los geoparques españoles, la gestión de destinos de ecoturismo y la carta de Turismo Sostenible. Además, se debatirá sobre claves para crear productos de ecoturismo de éxito y se presentará el Club de Ecoturismo de España.En relación con esta propuesta, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, destacó la importancia, cada vez mayor, que tiene esta tipología turística para la zona. En este sentido, apuntó que “la Subbética se ha convertido en un referente, no sólo por los recursos que atesora o las experiencias que se pueden disfrutar en sus 14 municipios, sino porque las cifras nos indican el peso importante que tiene dentro del sector turístico cordobés”.Ruiz insistió en que “la Subbética cuenta con una oferta que se adapta a las nuevas demandas; un parque natural, el embalse de agua más grande de Andalucía, una playa de interior, un tramo de aguas bravas en el río Genil, una vía verde con 65 kilómetros de longitud, 46 museos, cuevas visitables, espacios expositivos, etc”. “A esto sumamos una amplia red de alojamientos que aglutina 267 establecimientos en los que la calidad y la excelencia son una prioridad”, matizó.Finalmente, la Mancomunidad informó de la puesta en marcha de la campaña, con la que la Subbética quiere mostrar a través de las emociones todos los recursos turísticos que ofrece: ecoturismo, naturaleza, patrimonio, gastronomía, pueblos con encanto, etc. También recoge información sobre los alojamientos que hay en la comarca, sus fiestas y tradiciones, así como su gente.La Mancomunidad de Municipios del Guadajoz-Campiña Este dio a conocer nuevo contenido promocional sobre los recursos y atractivos turísticos de los municipios que conforman la Mancomunidad. Esta campaña, titulada, se suma al proyecto abanderado por el Patronato de Turismo con la misma denominación.Con él, destacó la delegada de Turismo, Inmaculada Silas, “la comarca se suma a este programa con el que queremos promocionar y dar a conocer las peculiaridades, la originalidad, la diversidad y la singularidad de la oferta turística de toda la provincia”.