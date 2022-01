Empleo formará a casi mil desempleados de la mano de hasta 21 ayuntamientos y cuatro mancomunidades

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El delegado de Gobierno, Antonio Repullo, y el delegado de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Ángel Herrador, ha participado en una jornada técnica con representantes institucionales y técnicos de los 21 ayuntamientos y cuatro mancomunidades, que van a poner en marcha en la provincia el programa de FP para el Empleo dirigido a entidades locales. Este programa pondrá en marcha 65 acciones formativas, contará con un presupuesto superior a los 2,7 millones de euros y se beneficiarán casi 1.000 personas desempleadas, principalmente aquellas que se encuentren en riesgo de exclusión social.Repullo ha destacado la agilidad con la que se ha tramitado este programa, “que se publicó en septiembre y que en tan solo tres meses ya se está ejecutando gracias, no solo a la labor de la Delegación territorial, sino también de los propios ayuntamientos, puesto que no es fácil, sobre todo para municipios pequeños, tramitar este tipo de ayudas, novedosas, y lo han hecho de un manera eficaz”.El delegado de Gobierno ha insistido en que se trata de una actuación más de la Junta de Andalucía, “con sus grandes aliados, los ayuntamientos, y que viene a luchar contra algo tan importante como la despoblación, y viene a dotar de recursos a los ayuntamientos y en definitiva viene a desarrollar nuestra provincia”.El delegado de Empleo ha recordado que a finales de diciembre se publicaba la resolución definitiva con las 25 entidades locales seleccionadas, “y hoy estamos aquí para celebrar una jornada técnica donde se expongan las características del programa, y las principales cuestiones a tener en cuenta por las entidades para que pueda desarrollarse de la mejor manera posible las acciones formativas. También sirve para solventar todas las dudas de los ayuntamientos”.Ambos responsables han destacado que esta convocatoria se ha realizado con el catálogo abierto, para que fueran las entidades locales las que propusieran los cursos más acordes con las características propias de cada localidad y que pudieran ser generadoras de empleo y dinamizadoras en sus municipios.Herrador ha destacado que las entidades ya pueden iniciar las primeras acciones formativas previstas, “contando todas ellas con certificados de profesionalidad y destacando especialidades como, la sociosanitaria, hostelería y turismo o administración. Aunque también se pondrán en marcha acciones en las ramas de ocio y tiempo libre, imagen personal, energías renovables, jardinería, construcción, seguridad y medio ambiente, gestión de marketing y comunicación o competencias clave”.En representación de los ayuntamientos que podrán en marcha las diferentes acciones formativas ha hablado el Alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero, quien ha felicitar a la Junta, “porque como municipio, es la primera vez en las tres últimas legislaturas, que tenemos la oportunidad de acceder a este tipo de fondos para formar y emplear a los vecinos en la propia localidad”.“Esta es la mejor manera de luchar contra la despoblación y que los municipios más pequeños puedan fijar población al territorio con medidas reales y efectivas”, ha continuado, para seguir afirmando que “es el modelo a seguir, con agilidad en la tramitación, poniendo recursos encima de la mesa y facilitando el acceso a estos programas no solo a municipios grandes, sino aquellos que tiene mayores dificultades”.Este programa formativo, se suma al presentado a mediados de diciembre, el nuevo Programa de Empleo y Formación, que sustituía a las conocidas Escuelas Taller y Talleres de Empleo, y que va a poner en marcha en Córdoba 9 proyectos que beneficiaran a 135 personas desempleadas, contando para ello con un presupuesto de casi 3,2 millones de euros.La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, financia el cien por cien de las iniciativas de las entidades locales, en un pago único y por adelantado sin necesidad de comprometer el resto de los recursos municipales, ni se vean obligados a adelantar con fondos propios el importe necesario para llevarlas a cabo.Antes de finales del año pasado, tanto ayuntamientos como mancomunidades, habían recibido la totalidad del coste de los proyectos y acciones formativas, lo que supone una inversión entre los dos programas en la provincia de casi 6 millones de euros.Las entidades locales que van a poner en marcha este programa en Córdoba son, las mancomunidades de Los Pedroches, Guadiato, Vega del Guadalquivir y Subbética. Y los ayuntamientos de Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Fuente La Lancha, Priego de Córdoba, Cañete de las Torres, Fernán Núñez, Torrecampo, Villafranca de Córdoba, Peñarroya-Pueblonuevo, Pedro Abad, Puente Genil, La Carlota, Pedroche, El Carpio, Palma del Río, Baena, Nueva Carteya, Córdoba (a través del IMDEEC), Posadas, Montoro y Monturque.