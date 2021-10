Salud inicia el 14 de octubre la campaña contra la gripe

Población de riesgo

Datos Andalucía 2020-2021

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Consejería de Salud y Familias comenzará el próximo 14 de octubre la campaña de vacunación antigripal 2021-2022, antes de lo marcado por el Ministerio de Sanidad, para proteger cuanto antes posible a la población de riesgo y evitar las complicaciones derivadas de esta patología. Andalucía contará con 1.645.000 dosis de vacunas y se seguirá un cronograma escalonado para optimizar la secuencia de vacunación de la población de mayor a menor riesgo y/o exposición.Así lo recoge la Estrategia abordada en el Consejo de Gobierno, que establece que la campaña arrancará con las personas institucionalizadas en residencias de mayores y los profesionales sanitarios y sociosanitarios, para seguir posteriormente con las personas de más de 65 años, así como otras con patologías o situaciones de riesgo, incluido las mujeres embarazadas o durante el puerperio.A partir de noviembre, se sumarán a la campaña el resto de profesiones esenciales (fundamentalmente los de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, profesionales de centros educativos que tengan trato directo con alumnos, etcétera).La vacunación de los cuidadores y convivientes –a partir de los 6 meses de edad– domiciliarios de personas mayores, enfermos crónicos y embarazadas se vacunarán en diciembre, en función de la evolución de la campaña y de la disponibilidad de dosis.Durante esta campaña, todas las dosis de vacunas con las que contará Andalucía serán tetravalentes, las vacunas que abarcan más cepas de gripe, como recomienda la OMS como primera opción. Habrá dos modalidades: por un lado, se dispondrá de vacunas de alta carga antigénica para uso exclusivo en personas mayores de 60 años institucionalizadas en centros residenciales de mayores, debido a su alta vulnerabilidad; y por otro, vacunas con carga antigénica estándar para el resto de la población.Asimismo, y por las especiales características de la campaña, las citas se distanciarán entre sí el tiempo necesario para evitar aglomeraciones, se abrirán varios puestos de vacunación en cada centro sanitarios y se fomentarán las citas por la tarde.Como es habitual, se podrá solicitar cita a través de la aplicación web ClicSalud+, de la app Salud Responde, a través de vía telefónica llamando al servicio Salud responde o contactando directamente con el centro sanitario.En población de mayor riesgo, se promocionará la vacunación en domicilio por parte de profesionales sanitarios, como en el caso de personas inmovilizadas, convalecientes y/o altas hospitalarias, que tengan dificultad de acceso al centro sanitario por su estado de salud o situación de deterioro funcional o cognitivo.En esta línea, también se podrá vacunar a los cuidadores principales en la misma visita y si no se encuentran en el domicilio en el momento de dicha visita, se les facilitará una cita en los puntos de vacunación.Y como cada año, coincidiendo con esta campaña de vacunación frente a la gripe, la Consejería de Salud y Familias también recomienda vacunarse, si no lo habían hecho con anterioridad, frente al neumococo a las personas de 60 a 70 años y a todas aquellas de cualquier edad con factores de riesgo de enfermar por esta bacteria, una de las principales productoras de neumonía.Esta vacuna denominada Prevenar 13 se puede administrar a la vez que la de la gripe y está incorporada a la vacunación del adulto desde mayo de 2019 en Andalucía. Campaña informativaDesde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias se ha elaborado una campaña informativa con el fin de trasladar a la población de riesgo, a sus familiares y a los profesionales sanitarios la importancia de la vacunación frente a la gripe.Para ello se distribuirán 50.000 carteles promocionando la vacunación, que se exhibirán en los distintos puntos de vacunación. También se proyectará un vídeo a través de las redes sociales, así como en las pantallas de televisión ubicadas en las salas de espera de los centros de salud.Al eslogan del pasado año, se suma que la Consejería de Salud y Familias vuelve un año más a instar a los profesionales sanitarios a que compartan su vacunación en redes sociales bajo los hastag:Este año se continuará la campaña publicitaria de vacunación frente al neumococo conjugada 13-valente, dentro de la campaña, alojada en la web de Andavac, que dura todo el año dado el carácter no estacional de esta vacunación.Con respecto a los objetivos alcanzados durante la anterior campaña de la gripe 2020-2021, el Consejo de Gobierno ha analizado los principales indicadores, entre los que destaca el aumento de los principales resultados de coberturas, tanto en número total de dosis administradas, como en cada uno de los principales grupos de riesgo; también se registró un aumento del número de dosis administradas, con casi 1,9 millones, lo que supone un 57,0 por ciento más que en la campaña anterior.En cuanto a la cobertura de la población mayor o igual a 65 años, se produjo un aumento del 51,8 por ciento al 67,6 por ciento, habiéndose administrado 235.431 dosis más que el año anterior. En el caso de las embarazadas el incremento fue de casi 25 puntos pasando del 54,2 por ciento a 79,3 por ciento mientras que en los profesionales sanitarios fue de casi 32 puntos, del 33,8 por ciento al 65,7 por ciento.Por último, la cobertura de la vacunación del neumococo 13-valente se disparó durante la campaña vacunal de gripe, dada la ampliación de cohortes a vacunar, que actualmente son 11 (de 60 a 70 años).