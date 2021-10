La Casa del Pueblo de Montilla acoge la puesta de largo de una nueva alternativa para dirigir el PSOE cordobés

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La histórica Casa del Pueblo de Montilla acogió ayer tarde la puesta de largo de Iniciativa por Córdoba, un colectivo formado por militantes del PSOE-A de Córdoba que representa, de facto, una nueva alternativa para dirigir el partido a partir de su próximo Congreso Provincial.Con el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, como anfitrión y maestro de ceremonias, el encuentro reunió en la localidad de la Campiña Sur a nombres relevantes del PSOE-A cordobés, entre los que sobresalía el de Rafi Crespín, secretaria de Organización del partido a nivel provincial y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en el Congreso de los Diputados.Junto a ella, estuvieron presentes José Álvarez Rivas, alcalde de Santaella; Francisca Carmona, alcaldesa de Moriles; José Ignacio Expósito, regidor de Peñarroya-Pueblonuevo; Isabel Ambrosio, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y excaldesa de la capital; así como otros cargos institucionales y miembros destacados de la formación como Antonio Hurtado, Antonio Sánchez Villaverde, Francisco Zurera, José Antonio Ruiz Almenara, Francisco Pulido, Manuel Carmona o Juan Antonio Cebrián."Esta iniciativa tiene como objetivo, principalmente, unificar y consensuar todo el proyecto socialista cordobés para que toda la militancia se sienta cómoda", apuntó Rafael Llamas al inicio de la reunión, a la que habían sido invitados los secretarios de todas las agrupaciones locales de la provincia y que, además, estuvo abierta a otros militantes.Por su parte, Carmen Pozón, concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Obejo, aseguró que Iniciativa por Córdoba defiende un proyecto "elaborado desde la participación" para "conseguir que el PSOE sea un partido de gobierno en Córdoba, con presencia en los municipios y en las instituciones".Pozón fue la encargada de desglosar los "diez compromisos" que "definen" el proyecto de Iniciativa por Córdoba y que, en esencia, subrayan la necesidad de "cuidar" de la militancia y de las agrupaciones y "cumplir los objetivos de la filofía socialista" para "conformar un partido fuerte".Por otro lado, Francisco Pulido, expresidente de la Diputación, hizo hincapié en que Iniciativa por Córdoba no supone "una alternativa, en absoluto, a nada", sino un proyecto que busca "aglutinar" a todos los militantes de la provincia."Por supuesto, se ha lanzado una propuesta de mano tendida porque el PSOE es muy diverso", apuntó el concejal de Desarrollo de Almedinilla, en referencia a las otras dos candidaturas en liza para dirigir la formación en la provincia: la que encabeza Antonio Ruiz, secretario general del PSOE-A y presidente de la Diputación, y la que presentó hace unas semanas Carmen Victoria Campos, concejala del Ayuntamiento de Córdoba, que habría recabado ya el apoyo de algunas agrupaciones de la capital y de cargos institucionales."Tenemos que ser capaces de integrar todas las sensibilidades para hacer un partido en el que no sobre nadie", continuó Francisco Pulido, quien abogó por la "coherencia en la acción" como uno de los "principios fundamentales" de esta corriente socialista que plantea un "nuevo modelo que no habla de personas sino de proyecto"."Queremos conformar una Ejecutiva que esté en contacto con los sectores productivos y que dé participación a las agrupaciones, que son las células vivas de un partido que tiene que hacer posible que Córdoba se fortalezca", afirmó Francisco Pulido, quien animó a todos los presentes en el acto a "estudiar cuáles son las necesidades de nuestra gente y dar una respuesta", mediante la elaboración de "planes estratégicos".El edil de Almedinilla también reivindicó la "democracia interna" y la "transparencia" en el seno del PSOE-A de Córdoba. "Las primarias representan un proceso que refuerza el liderazgo de las personas que afronten el reto de conducir el partido", manifestó Pulido, para quien "la decisión acerca de la persona que debe liderar este proyecto debe ser compartida".En ese sentido, desde Iniciativa por Córdoba se esforzaron ayer por dejar claro el "perfil que debe tener" la persona que, a partir del próximo mes de diciembre, lidere el PSOE-A cordobés. "Debemos tener claro qué actitud debe tener, qué compromiso y qué experiencia debe aportar al partido y a las propias agrupaciones", señaló Francisco Pulido, quien recalcó la necesidad de que la persona que ocupe la Secretaría General "debe tener una disposición absoluta" para trabajar por la organización."Llevamos más de un año trabajando en Iniciativa por Córdoba", reconoció el expresidente de la Diputación, quien se mostró convencido de que en la propuesta que se presentó ayer en Montilla "cabe toda la militancia" y, por eso, confió en "seguir sumando" a personas de toda la provincia "para hablar no de personas sino de proyecto".