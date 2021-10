Más de 18.000 personas se han beneficiado del Bono Social Térmico de la Junta en la provincia de Córdoba

Coordinación y colaboración

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha detallado que 18.440 personas en la provincia de Córdoba han recibido ya el Bono Social Térmico desde que comenzó el proceso de solicitud el pasado 7 de julio, lo que supone que ha llegado ya al 67,2 por ciento de las 27.445 personas potencialmente beneficiarias en la provincia. Esta ayuda, cuyo pago se gestiona a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA), cuenta con un presupuesto superior a los 13 millones de euros y, tras ampliarse el plazo, podrá solicitarse hasta el 31 de octubre.Rocío Ruiz ha subrayado “el esfuerzo” de su departamento para “pagar lo más rápidamente a todas las personas que lo pueden recibir, muchas de ellas personas en situación de vulnerabilidad que no tienen por qué esperar, de hecho, estamos consiguiendo que el tiempo medio desde que se tramita la ayuda por parte de la ciudadanía hasta que se realiza el pago sea de solo siete días”.La consejera ha señalado que, fruto de ese interés, “se ha ampliado el plazo de tramitación y se han puesto a disposición de la ciudadanía todos los recursos posibles”, entre ellos una plataforma “ágil y fácil para facilitar el procedimiento de actualización de datos”.El Bono Social Térmico consiste en una ayuda económica directa, complementaria al Bono Social Eléctrico, que está destinada a las personas más vulnerables para que puedan compensar los gastos que ocasionan el uso de la calefacción, el aire acondicionado, el agua caliente o la cocina, entre otros.El Real Decreto-Ley de 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de consumidores, estableció que las Comunidades Autónomas asumirían a partir de 2020 la gestión y el pago de estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España.Las ayudas concedidas no hay que solicitarlas, pues todas aquellas personas que tengan concedido el Bono Social Eléctrico son beneficiarias del Bono Social Térmico, por lo que la ASSDA gestiona todo el procedimiento de oficio, comunicándole por carta o teléfono a todos los potenciales beneficiarios el pago de esta ayuda para que ratifiquen sus datos, renuncien o comuniquen cualquier variación.Se realiza en un único pago anual que varían entre 25 y 123,94 euros según el grado de vulnerabilidad que la persona beneficiaria tiene recogido en el Bono Social Eléctrico y la zona climática en la que se ubica su vivienda habitual.Para facilitar su tramitación se ha habilitado un espacio en la. También se podrá gestionar a través del teléfono gratuito 900 101 220. Además, para resolver cualquier duda que pueda surgir sobre esta materia se ha creado el correo bonosocialtermico.assda@juntadeandalucia.es.La ASSDA ha diseñado un formulario muy sencillo con el fin de agilizar y facilitar al máximo la gestión del Bono Social Térmico a las personas que quieran tramitarlo de forma telemática. Para solicitar el cobro de esta ayuda solo es necesario introducir el DIN/NIE y un número PIN de autentificación que se indicará en la carta de comunicación que recibirán en su domicilio todas las personas beneficiarias.Además, deberán comprobar, modificar o introducir la cuenta bancaria (IBAN) en la que desean que se le realice el ingreso, sea de su titularidad o de alguna persona a la que autorice a recibir la transferencia en su nombre. No obstante, las personas que lo deseen también la podrán tramitar por teléfono, indicando estos mismos datos.La consejera de Igualdad ha destacado la coordinación entre servicios y administraciones y el trabajo realizado con las personas más vulnerables tanto desde la red de centros Gualdalinfo de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior como por los servicios sociales comunitarios, que desde el principio han estado colaborando con objeto de dar fluidez y acelerar la recepción de esta ayuda. También la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias está colaborando en la difusión de la información, además de la ayuda directa que se está ofreciendo a la ciudadanía a través de las oficinas municipales.De esta forma, la persona interesada puede dirigirse también a cualquiera de estos recursos (red de centros Gualdalinfo, servicios sociales comunitarios y oficinas municipales de consumo) para gestionar su ayuda, si les resulta más cómodo, además de los ya mencionados anteriormente.Ruiz ha puesto en valor la gestión en materia social que se ha llevado a cabo en Andalucía en los dos últimos años y el compromiso por atender a las personas más vulnerables y desprotegidas con “políticas centradas en las personas, porque la Comunidad había perdido la ola de la modernización en los servicios sociales y la igualdad”.“Pese a contar con una pandemia inesperada, hemos avanzado y modernizado los servicios sociales en Andalucía como no se había producido en los últimos veinte años, hemos blindado las políticas sociales y de igualdad con un presupuesto récord y hemos dado una respuesta ágil y efectiva a las personas que peor lo están pasando por esta crisis económica y social que ha llegado con la crisis sanitaria”, ha señalado.