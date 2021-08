Un fallo en la web y en la aplicación de la firma Energía XXI provoca errores en los cambios de potencia de luz

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Un fallo en la página web y en la aplicación de la firma Energía XXI ha provocado que los usuarios que solicitaron el cambio de potencia de su contrato de la luz para los tramos "punta" y "valle" lo hicieran de forma errónea, aplicando la potencia "punta" elegida en la "valle" y viceversa.En total, según la compañía, están afectados 900 clientes que hicieron la solicitud de modificación de este término a la comercializadora eléctrica. Por ello, FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado la incidencia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo.FACUA-Consumidores en Acción ha tenido conocimiento a través de la denuncia de un consumidor de que la comercializadora está enviando correos electrónicos a los clientes afectados por esta incidencia en los que les indica que "tras la implantación de la Circular de Peajes Eléctricos el pasado 1 de junio, hemos identificado un error en el cambio de potencia de algunos clientes que, como tú, solicitasteis el cambio a través de nuestra web o nuestra app entre el 1 y 14 de junio".Tras el requerimiento de información realizado por FACUA a la comercializadora, Energía XXI ha contestado que "efectivamente se trató de un error en la edición de los literales de potencia punta y valle de la web y app por el que se invirtieron ambos conceptos".En concreto, los nombres de las potencias (punta y valle) "aparecían en orden inverso", dando lugar a la confusión de los consumidores que creían que modificaban la potencia en "valle" cuando en realidad estaban cambiado la potencia en "punta" y viceversa.Tras lo sucedido, Energía XXI comunicó el pasado 13 de junio a los usuarios afectados que si aún estaban interesados en hacer el cambio, lo solicitaran de nuevo a través de los canales habituales disponibles.FACUA ha exigido "transparencia" a Energía XXI y advierte que "debe comunicar a los afectados en qué afecta el error en las potencias indicadas y cómo va a realizar la refacturación del periodo durante el cual estuvieron invertidos los conceptos".Además, la asociación critica que la compañía obligue al usuario a ponerse en contacto de nuevo con ella para hacer, otra vez, la solicitud de cambio de potencia. "Si el consumidor realizó un cambio de potencia y éste no se ha llevado a cabo correctamente por un error de la comercializadora, Energía XXI debería solventar la incidencia y aplicar la decisión que ya se había tomado", apuntan desde FACUA.A juicio de la organización de consumidores, "podría darse la situación de que el afectado no vea la notificación y desconozca que tiene que volver a realizar la petición, con lo que si Energía XXI no aplica el cambio pedido en un primer momento, el usuario podría pagar por un término de potencia una cantidad mayor a la que debería".FACUA aconseja a los consumidores que hayan realizado la modificación en el término de potencia del 1 al 14 de junio que contacten con la empresa suministradora de luz para trasladar los hechos y conocer qué es lo que ha sucedido con su facturación."En todo caso, con independencia de que se haya sido víctima o no de este error", la asociación recomienda "revisar todos los meses la factura para comprobar si se tiene una lectura real o estimada, lo que se tiene contratado o el número de kilovatios hora que hemos consumido con el fin de evitar cobros indebidos".