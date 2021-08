Las ventas de aceite de oliva marcan un nuevo récord

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Poco aceite de oliva entre campañas. Esa es la consecuencia que, según la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Andalucía, se derivan de los "magníficos" datos de comercialización, que se encaminan a un nuevo récord absoluto, superando con creces las ventas globales registradas el pasado año."Los datos publicados por la AICA son rotundos y confirman la magnífica salud de las ventas, incluso con precios constantes por encima de los tres euros a lo largo de prácticamente todo lo que llevamos de campaña de comercialización", destacan desde UPA Andalucía, a la vez que señalan que las exportaciones "se mantienen fuertes" y consolidan la tendencia al alza de las ventas del aceite de oliva, con un incremento del 3 por ciento sobre el comercializado el año pasado, con 1.318.438 toneladas vendidas hasta el 31 de julio.En ese sentido, el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, indicó que esta situación va a generar el "enlace entre campañas más bajo del siglo" y añadió que "de continuar este ritmo, podremos encontrarnos con un enlace que rondará las 300.000 toneladas, algo que no ocurría en la última década".Para Cano, "estos datos demuestran que no existen problemas de excedente de aceite de oliva y que la comercialización no se resiente a unos precios superiores a los costes de producción en el olivar tradicional".Los datos de la AICA reflejaban a 31 de julio una producción acumulada de aceite de oliva de 1.387.525 toneladas, con unas existencias totales de 355.645 toneladas frente a las 437.287 de junio, mientras que en los almacenes del Patrimonio Comunal Olivarero se guardan 31.245 toneladas.Además, UPA Andalucía apunta que el actual nivel de precios se justifica en ese enlace más bajo entre campañas y que se concentrará en España, "por lo que seremos claves en la comercialización mundial" durante los meses de septiembre y octubre.“Miramos con preocupación la próxima cosecha porque, aunque es todavía pronto para hablar de producción, lo cierto es que partimos de un año hidrológico seco y que, de no producirse precipitaciones en otoño y buenas temperaturas en los próximos meses, nuestras previsiones son que podríamos rondar como máximo los 1,3 millones de toneladas de aceite en España, menos cantidad que la campaña pasada”, concluyó el responsable de UPA Andalucía.