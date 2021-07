María Jesús Sánchez | Leísmo y laísmo

MARÍA JESÚS SÁNCHEZ

Me da rabia que a los periodistas y presentadores andaluces les corrijan su acento, que es fruto de nuestra habla. Hablar andaluz no implica en ningún caso incurrir en errores gramaticales, sin embargo, nos inundan de programas en la tele, incluidos los telediarios, en los que abundan los leísmos y los laísmos y no pasa absolutamente nada.En mi Andalucía, los niños y niñas aprendíamos a encontrar el objeto o complemento directo no solo preguntándole al verbo: "¿Qué es lo que...?", sino también sustituyéndolo por "lo" o por "la". Y ahora, con tanto laísmo, resulta imposible hacerlo.¿Por qué no exigen en las películas, en los programas o en las noticias hablar correctamente? La Real Academia Española (RAE) solo reconoce el "le" para el masculino singular de persona. Es decir, "no le veo" lo acepta si va dirigido a un hombre, aunque lo correcto es "no lo veo": "No veo al gato, no lo veo"; "no los veo y no, no les veo".Cada vez que escucho un leísmo –o, peor aún, un laísmo– del tipo "la dije" es como un martillazo en mi cabeza educada en la corrección lingüística. Te lo he dicho muchas veces: el gran capital de los hispanohablantes es nuestro idioma. Y por eso deberíamos cuidarlo más, deberíamos no empobrecerlo con extranjerismos: ya es rico en sí.Como dice mi amor, es maravilloso coger un avión y, catorce horas después, aterrizar en un país donde hablan tu lengua, donde te entienden. Eso no les pasa a los alemanes o a otros vecinos europeos.Hablemos español con nuestro acento, pero sin incorrecciones. Pobres alumnos y alumnas que ya no pueden encontrar el objeto directo fácilmente o que ya no lo pueden distinguir del objeto indirecto. En Andalucía hablamos un dialecto pero escribimos castellano con todas sus eses. Señores de la RAE, "limpien, fijen y den esplendor".