AEMET activa avisos naranjas por altas temperaturas en diversas comarcas de cinco provincias andaluzas

Recomendaciones a la población

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado hoy el aviso naranja por altas temperaturas en varias comarcas de cinco de las ocho provincias andaluzas: Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.La AEMET prevé temperaturas máximas de hasta 42 grados desde las 12.00 hasta las 21.00 horas de la jornada de hoy sábado en Huelva (Andévalo y Condado), Córdoba y Sevilla (ambas Campiñas); hasta 40 grados se alcanzarán en Granada (Cuenca del Genil), Jaén (Morena y Condado; Cazorla y Segura y Valle originado del Guadalquivir), Córdoba (Sierra y Pedroches), Huelva (Aracena) y Sevilla (Sierra Norte).Por otra parte, entre las 10.00 y las 15.00 horas de la jornada, se activará el aviso naranja por fenómenos costeros en el Litoral y el Estrecho de Cádiz. Asimismo, también entre las 12.00 y las 21.00 horas, estará vigente el nivel amarillo por vientos de hasta 80 km/h en el Estrecho de Cádiz, así como por fenómenos costeros en la misma zona y en el Litoral gaditano desde las 15.00 horas hasta la medianoche.El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo, en la misma franja horaria, en la Campiña gaditana, en la Subbética cordobesa, en la comarca granadina de Guadix y Baza y en la Sierra Sur de Sevilla, comarcas donde el termómetro podrá llegar a alcanzar los 39 grados.Ante episodios de altas temperaturas, el Teléfono de Emergencias 112 ofrece una serie de recomendaciones a la población para evitar situaciones de emergencia. Se recomienda beber agua cada cierto tiempo, cada dos horas como máximo, incluso aunque no tengamos sed. Se recomiendan las comidas ligeras y frescas, originado evitar las comidas copiosas y calientes; es más saludable tomar frutas, verduras, sopas frías y legumbres cocinadas en frío.Asimismo, desde Emergencias 112 señalan que debe prestarse especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; debemos asegurarnos de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.El centro de coordinación recomienda cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, siempre que sea posible, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se tiene, lo más aconsejable es permanecer en las estancias más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.Debemos evitar salir a la calle en las horas de mayor calor y usar sombrero, gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del calor y usar protección solar. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua para permanecer hidratados. Es mejor dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y recordar siempre no dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos cerrados, ni siquiera por un momento.