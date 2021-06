La oposición no cree que la alcaldesa vaya a dimitir para que Ciudadanos gobierne según lo pactado

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Hoy, 15 de junio, nos encontramos en el ecuador del gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Baena. La alcaldesa, Cristina Piernagorda, cogía el bastón de mando en un pleno de investidura que se celebraba el 15 de junio de 2019, sin embargo, según el pacto al que habrían llegado PP y Cs, justo hoy deberían relevarse en el cargo. Pero, hasta el momento, ninguna de las partes se ha pronunciado sobre el acordado cambio y muchos son los que opinan que no habrá relevo.La oposición no ha recibido información al respecto, ni se han mantenido hasta el momento reuniones para ver la posibilidad de que la Alcaldía pudiera llegar a manos de Ramón Martín (Cs). "La alcaldesa no va dimitir", opinan tanto Izquierda Unida como Partido Socialista, asegurando que el PP no va a posibilitar el cambio ni a cumplir con el acuerdo que tenían.Luis Moreno, líder de Iporba, comenta que el cambio "no es posible" dada la situación actual del gobierno, con menos apoyos que la oposición, tras la fracasada moción de censura que convirtió a Alfonso Rojano en concejal no adscrito. Ahora PP y Cs gobiernan con minoría de votos y un cambio podría suponer que perdieran la Alcaldía, pero la cuestión es que no se ha intentando ni siquiera un diálogo con la oposición al respecto, según informan.De momento, la alacaldesa se ha mostrado contraria a hacer ningún tipo de declaración sobre este asunto y desdel el Ayuntamiento aún no se ha pronuninciado nadie. Sin embargo, se esperan cambios, pues, de continuar liderando el PP, Ciudadanos podría o bien seguir en el gobierno como hasta la fecha, o salir de él o continuar gobernando bajo un nuevo acuerdo.