La Agencia de la Energía subvencionará los proyectos de 20 entidades locales de autoconsumo fotovoltaico

El presidente de la Agencia Provincial de la Energía, Víctor Montoro, ha hecho pública la resolución de la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades locales de la provincia de Córdoba para proyectos de ahorro, eficiencia energética, fomento de las energías renovables y reducción de emisiones de CO, “a la que se han presentado 73 solicitudes, habiendo sido seleccionados un total de 20 proyectos correspondientes a 20 ayuntamientos”.Así lo ha expresado Montoro quien ha recordado, además, que “esta iniciativa contaba con un presupuesto total de 200.000 euros, que iban destinados a proyectos de generación eléctrica para autoconsumo basada en energías renovables, sistemas térmicos y climatización y sistemas de regulación y control de las instalaciones”.“Cada una de las entidades locales beneficiarias contará con un total de 10.000 euros para la puesta en marcha de sus proyectos, hasta alcanzar los 200.000 euros con los que dotamos esta convocatoria que se publicó el pasado 8 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)”, ha añadido Montoro.El también delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica de la Diputación ha especificado que “los ayuntamientos cuyos proyectos serán desarrollados son los de Villaharta, El Guijo, Villanueva del Rey, Ochavillo del Río, Cardeña, Valenzuela, Encinas Reales, Valsequillo, Torrecampo, Algallarín, Fuente Tójar, Santaella, Villanueva del Duque, Luque, Villaralto, Carcabuey, Almedinilla, Encinarejo, Palenciana y Villaviciosa de Córdoba”.Según Montoro, el desarrollo de estos proyectos generará una inversión total de 259.771 euros en iniciativas que van a suponer una reducción de emisiones de 103 toneladas de CO. “La puesta en marcha de estas acciones que, fundamentalmente promueven instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, no sólo supone una mejora de la eficiencia energética y reducción del consumo eléctrico asociado, sino que reduce la dependencia energética y fomenta el desarrollo de proyectos de generación y consumo compartido como son las comunidades energéticas”, ha continuado Montoro.