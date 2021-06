9 categorías entre los 300 atletas que se disputarán los primeros puestos del I Triatlón Baena el 27 de junio

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

La Delegación de Deportes presentaba esta semana oficialmente el I Triatlón Baena, del próximo 27 de junio, que en apenas tres días había colgado el cartel de 'sold out'. Las 300 inscripciones habilitadas para esta competición volaron, literalmente, y llamaron la atención de aficionados, pero también de público residente en el extranjero que quería participar y de atletas olímpicos. Incluso se han apuntado tres deportistas con minusvalía, problemas de movilidad y de visión, que demuestran que la competición no entiende de límites.El concejal de Deportes, Joaquín Morales, explicaba que la modalidad será 'distancia sprint' con formato a contrareloj y salidas individualizadas de cada triatleta cada 20 segundos, empezando el primero a las 9:30 horas. En total tres fases de nado, bici y carrera que empezarán en el pantano de Vadomojón, en Albendín, y terminarán en Baena.De esta manera, no sólo de promocionará el municipio sino también su pedanía, algo muy bien acogido por los pansiverdes y su alcalde, José Antonio García, quien reconocía que "desde Albendín intentamos aprovechar todas las actividades deportivas que tienen un buen impacto en diferentes sectores como es el de los servicios, el turístico, el económico y el social".Recorrido y premiosLos participantes tendrán que nadar 750 metros en el pantano, recorrer 18 km en bici por la pedanía y luego hasta Baena, donde continuarán corriendo 5 km desde la pista de atletismo del polideportivo, pasando por Salvador Muñoz, llegando al parque y volviendo, en total dos veces, para terminar con un merecido baño en la piscina olímpica de Baena.Las categorías que competirán estarán divididas en función de los años: juvenil, junior, sub 23, absoluto, veteranos 1, 2, 3, 4 y 5. "Habrá participantes hasta de 72 años", especificaba Morales. Además, se premiará en categoría masculina y femenina, habrá premio para los triatletas con discapacidad y otra mención al mejor deportista local.