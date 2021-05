PSOE e IU presentan otras ocho enmiendas conjuntas a los presupuestos del 2021 por valor de 427.863 euros

Dos enmiendas destinadas a subvenciones

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

Los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida, han planteado ocho enmiendas de manera conjunta para su debate e inclusión, si procede, en el presupuesto general del Ayuntamiento de Baena para el ejercicio 2021, que se suman a las ya anunciadas por ambos grupos de manera individual. Según han indicado desde ambas formaciones, “el objetivo de estas enmiendas es atender cuestiones que desde el equipo de gobierno se han olvidado por completo y cuya prioridad en estos momentos es máxima”.La primera de las enmiendas va dirigida a la constitución de un centro especial de empleo, con el objetivo de avanzar hacia una gestión pública de servicios como la limpieza viaria, y que con el modelo del centro especial de empleo “redundará en una mayor calidad de los empleos y permitirá mejorar los servicios que se prestan”, según han informado los proponentes de la moción, que han añadido que “solo con el dinero que se ahorra en pago de IVA al no tener el servicio privatizado, y las ayudas por tratarse de un centro especial de empleo, se consigue un importante ahorro que puede ser invertido en mejorar el servicio”.En materia de infraestructuras viarias, los concejales de PSOE e Izquierda Unida, han presentado tres enmiendas dirigidas al arreglo de la calle Cardenal Herranz Casado, pues “es una calle que necesita de una importante intervención en materia de saneamiento, y creemos más prioritario esta obra que arreglar superficialmente otras calles que es lo que proponía el equipo de gobierno”, así como el asfaltado de la conexión de la calle San Pedro con calle Tinte y el asfaltado de la conexión de Pedro Muñoz con Manosalva. Fuentes de ambos grupos han expresado su malestar porque “este equipo de gobierno solo se preocupa de las zonas que más les interesan electoralmente, con arreglos muchas veces innecesarios que solo buscan la foto de cara a la galería, olvidándose de las necesidades que hay en otras zonas, como el casco antiguo, en los que se dan casos que las calles están intransitables”, la inversión en estas tres actuaciones ascendería a 371.658 euros.Otra de las enmiendas que se proponen, relacionadas con las infraestructuras, tiene que ver con los parques infantiles, donde se pretende destinar 60.000 euros a la dotación de un parque infantil en el Parque de la Cañada, “se trata de una reivindicación de los vecinos que compartimos, y que pretendemos que tenga una continuidad en próximos ejercicios en otras zonas de Baena, como el Juncal o la Haza del Reloj”.Por otra parte se propone una reforma y adecuación el vivero municipal, con un coste de 19.000 euros, el cual, según ambas fuerzas políticas “el equipo de gobierno tiene totalmente abandonado” a lo que proponen que “se ponga en valor esta infraestructura con el objetivo de poder ofrecer formación en materia de jardinería, a sabiendas de la falta que existe de este tipo de profesionales, a pesar de la demanda existente. Además permitirá dotar a nuestro municipio de plantas y árboles criados en nuestro propio vivero, con el ahorro que esto tiene y la mejora que experimentarán los parque y jardines de Baena y Albendin”.Dos de las enmiendas presentadas, tiene que ver con subvenciones, proponiendo una subvención para la Casa de Baena en Barcelona por valor de 1500 euros, la cual esta atravesando importantes problemas económicos y tanto desde el grupo socialista, como desde el de Izquierda Unida, han insistido que “la labor que esta asociación viene realizando, proyectando la imagen de Baena en Cataluña, y manteniendo viva la cultura de nuestro municipio entre la comunidad baenense en esta comunidad autónoma, “merece un pequeño esfuerzo por parte del Ayuntamiento para superar la situación que esta viviendo y no la actitud que ha tenido la Alcaldesa con este colectivo, a los que ni siquiera atiende”.Por otro lado, se propone la creación de una línea de subvenciones en concurrencia competitiva, dirigida a entidades y particulares, para intervenciones en el patrimonio cultural y artístico. Según han indicado concejales de ambos grupos “El equipo de gobierno proponía cinco subvenciones directa a cinco entidades, con cuantías insuficientes, y olvidando a otros muchos colectivos que también pueden estar interesados” los grupos de PSOE e IU han propuesto en este caso que “ese dinero se incremente para contar con una mayor cuantía, hasta los casi 15.000 euros, y se abra a que toda aquella entidad, cofradía o particular que tenga que intervenir en el patrimonio cultural, pueda acceder a una ayuda, incluso que las cinco entidades que proponía de manera directa el equipo de gobierno, tengan la posibilidad de contar con una mayor subvención.”Por último, se ha propuesto incluir el proyecto de la aerotermia del Colegio de Albendin, que viene a completar la inversión gestionada en el anterior mandato, en la climatización del CEIP Santa María de Albendin, una inversión que en principio estaba previsto acometer con una subvención, pero que al no haber sido concedida “el equipo de gobierno no ha querido hacer el esfuerzo de completar esta intervención” siendo los grupos de PSOE e IU quienes proponen a través de esta enmienda que se asuman los 18.000 euros necesarios con presupuesto municipal.En cuanto a las partidas donde se propone sacar las cantidades necesarias para estas propuestas, los dos grupos municipales han coincidido en que “el presupuesto que ha propuesto el equipo de gobierno de PP y Cs tiene mucho de foto y poco de gestión, y pretenden celebrar actividades como si este año fuese un año normal sin tener en cuenta que aún estamos sufriendo una pandemia a nivel mundial, y que hay cuestiones más prioritarias que estar todo el día de fiesta y haciéndose fotos para las redes sociales”, es por eso que se ven reducidas partidas relacionadas con fiestas populares, atenciones protocolarias de los órganos de gobierno o de ocio.Del mismo modo, la propuesta de bajas en partidas, se orienta también a la reconversión de algunas inversiones en calles, pues en opinión de los concejales de PSOE e IU, “el equipo de gobierno pretende hacer muchas pequeñas obras de estética en las calles, pero sin atajar los problemas de raíz y más importantes, y por eso proponemos que se concentren en las calles que tienen mayores problemas estructurales”.PSOE e Izquierda Unida han coincidido en lamentar la actitud del equipo de gobierno, que ha sido de “falta total de dialogo” incluso, según indican “intentando coartar la responsabilidad de los grupos de la oposición”, ya que aseguran que se ha presentando el borrador de presupuestos “a traición, 72 horas antes de la comisión de pleno para que no pudiéramos ni siquiera estudiarlo y poder hacer propuestas”, y han concluido diciendo “hemos tenido que hacer en 3 días el trabajo que el equipo de gobierno no ha hecho en 6 meses, aunque el esfuerzo ha merecido la pena porque será beneficioso para los vecinos y vecinas de Baena y Albendin”.