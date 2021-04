La diputada del PP, Carmen Arcos, expone la necesidad de que los Ayuntamientos gestionen más fondos

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La diputada provincial del PP en la Diputación de Córdoba, Carmen Arcos, ha visitado esta semana Baena para denunciar que el Gobierno de España no haya invertido más dinero en los Ayuntamientos durante este duro año de pandemia. Según la diputada popular, “nadie como los Ayuntamientos conoce las necesidades de sus municipios” por lo que le piden al Gobierno de Sánchez que destine más dinero a las entidades locales.“Somos la Administración más cercana a los vecinos, la que prestamos servicios directos a la ciudadanía y lamentamos el abandono que el Gobierno de Pedro Sánchez está teniendo con todos, incluida Baena”, explicaba alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, secundando sus palabras.Piernagorda afirmaba también que “durante este año de pandemia, en el que tan mal lo estamos pasando, el Gobierno no ha dejado solos y no hemos recibido ni un solo euro extra”. Arcos añadía que no sólo no se ha destinado más dinero a los Ayuntamientos, son que “encima pretendían expropiar sus remanentes”. Algo que, según apuntó, consiguieron parar a nivel nacional con una iniciativa del PP.Arcos se apoyó en datos para defender su postura, “el 14,5% de toda la Administración General recae sobre los consistorios y sólo el 1% de los Fondos Europeos son gestionados por los Ayuntamientos, por ejemplo”. Piden, de esta manera, que se les tenga más en cuenta y que no haya un reparto arbitrario.