La Asociación de Flacuchos pone a la venta 52 laminas cedidas por un artista baenense de manera solidaria

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El profesor de la SAFA y artista, Francisco Javier Sánchez Sánchez-Cañete, ha creado una colección de 52 láminas para colaborar con la Asociación de Flacuchos en Baena. El último proyecto en el que se ha embarcado se ha centrado en el dibujo y diseño de láminas de gatos, que posteriormente ha retocado con programas de ordenador, creando una original conjunto que ha decidido ceder a la protectora para que sean vendidas a razón de 10 euros cada una.El importe total, 520 euros, será íntegramente destinado para las ‘flacuchas’ de Baena que se encargan de recoger gatos y perros abandonados por sus dueños. “En total he seleccionado 13 obras de mis gatos y de cada una he hecho 4 copias en alta calidad y tamaño DIN-A3 en cartulina recia apropiada para ello, sumando un total de 52 láminas”, explica el artista que valora gratamente la labor de esta asociación que nació como una iniciativa vecinal.“La finalidad es hacernos solidarios con quienes están haciendo una extraordinaria labor en este sentido como es la Asociación baenense Flacuchos que necesitan muchas cosas que valen dinero: mantas, material de limpieza, alimentos, pagos veterinarios y un largo etc. como el mantenimiento del local, la electricidad y otros muchos gastos de la protectora que han montado”.Por eso, anima a la ciudadanía a participar en esta causa solidaria. Ya se han vendido entorno al 15% de las láminas pero aún quedan muchas para escoger, así que, para los interesados sepan que pueden encontrarlas en el supermercado Covirán de la calle Bermúdez Cañete. Cada obra llevará la fecha, la firma del autor y una dedicatoria personal. Sánchez finaliza diciendo “creo que Flacuchos merece sobradamente este humilde gesto solidario por mi parte, que no será el último”.