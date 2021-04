AEMO e Iprodeco ponen en marcha una cata 'on line' para dar a conocer los aceites de oliva de la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), con el apoyo de Iprodeco, celebrará el próximo 13 de mayo la cata 'on line', un tour sensorial por las mejores variedades del país líder mundial en la producción de este oro líquido.En relación con esta propuesta, la presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Dolores Amo, ha asegurado que “se trata de una muestra más del compromiso que AEMO tiene con la defensa del olivar y del aceite de oliva virgen extra (AOVE)”.Amo ha remarcado que “nos encontramos ante una nueva oportunidad para poner en valor nuestro sector del olivar, para proyectar sus peculiaridades y hacer hincapié en la excelencia y calidad de nuestros aceites”. “Hablar de AOVE es hacerlo de sabor y de una forma de vida muy vinculada a nuestro territorio, una oportunidad de crecimiento y de desarrollo que nos permitirá generar empleo y, por lo tanto, fijar la población al mundo rural”, ha añadido.La también vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba ha hecho referencia a que “nuestro olivar es también turismo y patrimonio, es gastronomía y oportunidad de desarrollo”. Según Amo, “el sector agroalimentario es de gran importancia para el crecimiento económico y social de nuestros pueblos, por lo que debemos ver en el olivar una opción para generar dinamismo y oportunidades de futuro”.“Todo el trabajo que en torno al aceite se viene realizando se visibiliza en acciones como la candidatura del Paisaje Cultural del Olivar Andaluz como patrimonio Mundial, algo que vendrá a redundar en la puesta en valor de los aceites de nuestra provincia”, ha continuado Amo.La presidenta de Iprodeco ha remarcado que “AEMO y las iniciativas que desarrolla encontrarán siempre un aliado en la institución provincial, desde donde venimos trabajando en la puesta en marcha del Consejo del Olivar o en la mejora de caminos en nuestros núcleos rurales”.Por su parte, la presidenta de AEMO, Ana María Romero, ha explicado que “este curso se enmarca dentro del trabajo que venimos programando y que se completa con la puesta en marcha de un informe de rentabilidad del olivar o con el desarrollo de una unidad didáctica para acercar la cultura del olivo a los más pequeños, porque lo que no se conoce, no se valora y lo que no se valora, no se quiere”.Romero ha especificado que “a todo ello se suma el proyecto ‘Salvemos los olivares monumentales’ y la organización de concursos para seleccionar los mejores aceites de la provincia”. La presidenta de AEMO ha abundado en que “el próximo 13 de mayo se celebrará esta sesión con catas de aceites de hojiblanca, picudo, nevadilla manzanilla y pico limón”.Romero ha apuntillado que “se trata de una de las seis propuestas que se desarrollarán entre los meses de abril y junio y que en esta ocasión atiende a la parte de Andalucía Occidental, con aceites de Córdoba y Sevilla”. “Nuestro objetivo es desgranar los matices olfativos y gustativos de hasta 20 variedades diferentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Levante y Cataluña”, ha afirmado Romero.La también alcaldesa de Montoro ha explicado que “a través de este curso on line se enviarán 4 o 5 AOVEs de forma que, además de la clase, el alumnado podrá disfrutar de estos tesoros gastronómicos en sus propias cocinas”. Las plazas de esta iniciativa están limitadas a 60 personas por sesión, habiéndose agotado todas las disponibles para el 13 de mayo.