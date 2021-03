SATSE reclama más medidas concretas para acabar con las agresiones a profesionales en los centros de Salud

Más seguridad

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El Sindicato de Enfermería, SATSE, coincidiendo con la celebración del Día Europeo contra la Violencia a Médicos y Sanitarios, ha elaborado un proyecto de ley estatal que contempla más de 50 medidas y actuaciones concretas para luchar de manera conjunta, coordinada y eficaz contra la violencia física y verbal que siguen sufriendo en tiempos de pandemia todos los profesionales sanitarios, y que en el año 2020 se saldó con una decena de agresiones en el Distrito Sanitario Córdoba Sur.SATSE subraya que el grave problema de la violencia en el ámbito sanitario, que afecta a ocho de cada diez enfermeras y enfermeros, sigue muy presente en los difíciles momentos actuales por la pandemia de la covid-19, registrándose de manera frecuente nuevos episodios de agresiones verbales, como insultos o amenazas, y también de carácter físico, como empujones, puñetazos o golpes.En concreto, según los datos del registro del Servicio Andaluz de Salud recopilados por el sindicato de Enfermería, durante el pasado año 2020 se produjeron en centros sanitarios de Córdoba 24 agresiones físicas y 90 verbales, tales como amenazas o insultos. Unas agresiones que, según SATSE, se producen ante la demanda de atención o la disconformidad con el trato en la mayoría de los casos.Por centros la mayor parte de estas agresiones se registraron en la capital con 60 contra profesionales del Hospital Reina Sofía (16 físicas y 44 verbales) y en los centros de Salud del Distrito Córdoba con 20, dos de ellas de carácter físico. Por su parte, el resto de agresiones registradas en la provincia se produjeron en los centros de Salud de los Distritos Guadalquivir (16 agresiones), Córdoba Norte (3) y Córdoba Sur (10) y en los Hospitales del Valle de los Pedroches (2 físicas) e Infanta Margarita (3 agresiones físicas).Ante esta lamentable realidad, y después de constatar que las diferentes administraciones sanitarias competentes siguen actuando frente a este problema de manera descoordinada e ineficaz, SATSE reitera la necesidad de contar con una norma a nivel estatal que obligue a todas ellas a priorizar la lucha contra esta lacra que afecta a la integridad física y emocional de las personas que se dedican con todo su esfuerzo y compromiso a atender y cuidar a otras.Al objeto de que no se llegue a producir ninguna agresión a un profesional sanitario, SATSE propone, entre otras medidas de carácter estructural, el generalizar los sistemas de videovigilancia durante las 24 horas en los pasillos y en las salas de espera y de admisión de los centros sanitarios, así como los dispositivos sonoros de alarma en las consultas, y que la iluminación sea optima en cualquier estancia del centro.Entre las medidas de carácter activo, la organización sindical apunta la inclusión en la historia clínica del paciente de sus antecedentes como sujeto activo de violencia sanitaria, si es el caso, y, entre las de carácter organizativo, reducir los tiempos de espera, garantizar una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermera/o e implantar un sistema de organización debidamente protocolizado para pacientes y familiares.Asimismo, el Sindicato de Enfermería defiende que las enfermeras y enfermeros atiendan, con las medidas de seguridad pertinentes, a aquellos pacientes con antecedentes por un acto de violencia y que sean acompañados por las fuerzas de seguridad si tienen que prestar asistencia en los domicilios de pacientes condenados por cometer este tipo de actos.De otro lado, la organización sindical apuesta por la creación de la figura del delegado de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que formaría parte del Comité de Seguridad y Salud del centro y que se encargaría de vigilar el cumplimiento de las medidas puestas en marcha, así como de demandarlas si no se estuviesen desarrollando de manera adecuada.Una vez registrado un caso de agresión, desde el Sindicato de Enfermería se propone, entre otras medidas, la implementación de un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a la víctima, así como poner a disposición del enfermero o enfermera un servicio encargado de tramitar directamente con el Ministerio Fiscal la denuncia que pudiera presentar.Por último, en el ámbito de la administración pública, SATSE aboga por que el servicio autonómico de salud correspondiente se persone como acusación particular en las causas penales abiertas, y que la víctima de un caso probado de violencia sanitaria pueda solicitar el traslado a una plaza o puesto en distinto centro, servicio o unidad.