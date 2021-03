El PSOE de Baena reprocha al equipo de gobierno la pérdida de subvenciones y le acusa de ser “deficitario”

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

El PSOE de Baena desmiente que estén bloqueando al equipo de gobierno a la hora de gestionar el municipio y le vuelve a recriminar que aún no haya llevado los presupuestos a un pleno para que puedan ser aprobados. Jesús Rojano expresaba “la preocupación por la situación interna del Ayuntamiento y la gestión del área económica”, en especial se refirió a la pérdida de subvenciones, “por una mala gestión que está suponiendo renunciar a ayudas que vienen de otras administraciones”.En este sentido hizo referencia a los Fondos de la Diputación provincial, “donde no se han ejecutado algunos proyectos y se han desperdiciado dichos fondos” y también de la Acción concertada de la Diputación, que son aquellas subvenciones que saca de forma continuada a todos los municipios de la provincia que eligen los proyectos que quieran incluir.“En la convocatoria del 2019 el PSOE solicitó tres proyectos por valor de 133.521 euros que fueron concedidos por la Diputación y nos encontramos con el expediente de solicitud de reintegro de la totalidad de la subvención por una falta de gestión”, apuntó Rojano.“El proyecto de la calle San Gonzalo tenía una memoria inicial valorada en 65.000 euros, cuya adjudicación fue menor con un remanente de 21.000 euros, y su ejecución se salió del plazo previsto para la justificación de las subvenciones, a pesar de que la Diputación amplió dicho plazo por tema de pandemia”. La conclusión es que al final no llegó a ejecutarse ni el 50% de la intervención, “lo que hace que tengamos que devolver la totalidad”.Por su parte, José Andrés García Malagón, le recriminaba a la alcaldesa de no haber llevado aún los presupuestos a un pleno y recalcó la necesidad de aprobarlos ya. “La alcaldesa tenía la responsabilidad de llevar a pleno para poder sacarlo adelante y poder seguir trabajando y hoy tenemos que decir que no hemos recibido ninguna información”. Malagón remarcaba que “parece que la alcaldesa no tiene interés en que Baena no tenga presupuesto” y, con ello, negaba las acusaciones de “paralización” por parte de la oposición al Ayuntamiento.En lo que ambos coincidieron fue en pedir “responsabilidades políticas” ante la “falta de gestión” y le acusa de ser "deficitario" por la “pérdida de recursos económicos para el municipio”.