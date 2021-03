Los socialistas se comprometen a aprobar el borrador del presupuesto municipal del 2021 sin líneas rojas

Conversaciones del presupuesto 2021

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: M.B.S.

El PSOE ha explicado esta mañana que está dispuesto a aprobar el presupuesto de 2021 si el gobierno lo lleva a pleno. El portavoz socialista, José Andrés García Malagón, explicaba que no pondrán líneas rojas, pero que deben incluirse sus tres líneas básicas: el Plan de Solidaridad, un plan potente del sector productivo y el empleo público para que todas las plazas que pueda sacar el Ayuntamiento las saque. “Nos hemos comprometido a que el presupuesto saldrá del pleno aprobado, esa es la actitud del grupo socialista”.“Llega el mes de marzo y seguimos sin presupuestos para el 2021”, comenzaba el portavoz del PSOE. Añadía que aprobar las cuentas es algo esencial “para la reactivación económica”, y ha matizado que pensaban que se llevaría la propuesta al pleno de febrero o cómo mucho en un pleno extraordinario a principios del mes de marzo. “Por eso hemos esperado hasta hoy para salir ante los medios a explicar lo que está ocurriendo”.“Seguimos con un presupuesto prorrogado, aprobado en el mes de septiembre, que no da respuesta a la pandemia y la crisis actual”, comentaba. También ha ofrecido datos de que la ejecución del presupuesto 2020, a fecha de diciembre, “era del 69%, una cifra bastante baja porque la gestión pública tenía que haberse maximizado”.Malagón explicaba que los ingresos percibidos por el Ayuntamiento “han superado el 81% y lo que preocupa más todavía, el apartado de impuestos ha superado el 100%”, por eso, apuntaba que el equipo de gobierno “ha recaudado los impuestos pero no los ha invertido en la sociedad baenense”. Lo que ha calificado de “nefasta gestión”.El pasado mes de noviembre recibieron el primer borrador pero, según indica Malagón, no fue hasta enero cuando hubo una siguiente reunión donde se pidió que la oposición plantearan las dudas que había sobre el presupuesto. “Aunque ahí no nos resolvieron todas las preguntas que teníamos”.El PSOE trasladó entonces sus tres líneas básicas para que fueran incluidas en el presupuesto y se comprometió a aprobar el presupuesto municipal cuando quiera llevarlo a pleno. El partido socialista realizará propuestas “para enriquecerlo” para que, si lo consideran, se incorporen al borrador. Pero, reiteraba, “ese presupuesto tiene que aprobarse ya”.