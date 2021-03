IU presenta una enmienda a la moción de la venta ambulante para incluir una línea de ayudas en 2021

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

La moción socialista en apoyo al sector de la venta ambulante en Baena y Albendín vuelve a figurar en el orden del día del pleno. Esta moción fue ya presentada en de enero y ahora en marzo la han retomado. Una moción que pide eximir del pago de tasas por ocupación de la vía pública a los comerciantes del mercadillo, cuyo texto no ha variado, aunque el grupo municipal de Izquierda Unida sí ha presentado una enmienda al respecto para que las medias se tomen desde 2021 con una línea de subvenciones.Tal y como explicó la concejal socialista, Manuela López Agundo, “al no haber sido aprobada la derogación de estas tasas antes de empezar el año, su aplicación, por cuestiones de legalidad, sería ya de cara al 2022”. Al no haber anulado en tiempo y forma la tasa de mercadillo se hace imposible eximir de su pago en 2021.Sin embargo, IU, a pesar de estar de acuerdo con la moción, opina que “se debe hacer un esfuerzo extra e incluir una línea de subvenciones para el presente año”. Una ayuda que proponen dedicar específicamente a las 40 familias de Baena y Albendín que ejercen su actividad económica en el sector de la venta ambulante.“Solo ocho familias del sector pudieron acogerse a las ayudas a autónomos puestas en marcha gracias a los fondos de la Diputación Provincial mediante el plan Córdoba 10”, explica el portavoz de IU, David Bazuelo.Por lo que, proponen que el acuerdo incluya la creación de una línea de subvenciones directas al sector empresarial baenense de la venta ambulante que cumpla los siguientes requisitos: que su impuesto de actividades económicas o licencias fiscales para actividad económica de la venta ambulante sea en Baena o Albendín, el no haber sido beneficiario de las ayudas a autónomos del plan Córdoba 10 y el compromiso de mantenimiento de la actividad en 2021.Izquierda Unida ha propuesto que “para la financiación de dichas ayudas se incorpore partida presupuestaria al borrador del presupuesto 2021 o se realizará una modificación presupuestaria del actual presupuesto prorrogado”.