El presupuesto general del 2021 podrían presentarse en un pleno extraordinario a principios del mes de abril

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Esta tarde se celebrará a las 19:00 el pleno ordinario del mes de marzo de manera telemática. Aunque en el orden del día aún no estará la propuesta de presupuestos generales para el año 2021 de Baena puesto que, como ya indicó hace una semana el primer teniente de alcalde Ramón Martín, “para este mes no daría tiempo”, aunque esperan convocar un pleno extraordinario para primeros de abril para su aprobación.Martín explicó que el último borrador de estos presupuestos se terminó la semana pasada y ahora está en manos de los técnicos del Ayuntamiento para su confección y la realización de los informes. Posteriormente, según exponía hace una semana, “se lo pasaremos a la oposición para que estudien las propuestas y el proyecto”.Izquierda Unida explica que tras recibir el primer borrador, por parte del equipo de gobierno, lo estudiaron y realizaron una serie de preguntas. Y, en la actualidad, “sabemos que estaban preparando una modificación y elaborando un segundo borrador, por lo que hemos podido saber”. Por lo que esperan la llegada de esta segunda versión, con las modificaciones realizadas, y ver qué es lo que pueden proponer.Por parte del PSOE, ya manifestaron en rueda de prensa que urgía la presentación de los presupuestos del 2021 y que no iban a ponerles líneas rojas al mismo, comprometiéndose así a que salgan aprobados del pleno al que los lleven. Aunque sí matizaron tres propuestas indiscutibles para ellos que deben ir reflejadas en esos presupuestos: el Plan de Solidaridad, un plan potente del sector productivo y el empleo público para que todas las plazas que pueda sacar el Ayuntamiento las saque.