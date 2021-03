El emprendedor montillano José Luis Baños presenta el vino inclusivo 'Eterna Sonrisa' junto a Lagar La Primilla

Un año después de la puesta en marcha del proyecto, una iniciativa que nace de la unión de dos palabras inglesas: “wine” (vino) y “able” (capaz), el joven empresario montillano José Luis Baños da un paso más en su apuesta por hacer del vino un elemento integrador e inclusivo para cambiar la vida de las personas, con el lanzamiento deBaños, responsable de visitas y eventos en Bodega Viña La Constancia de Jerez de la Frontera, se alía en esta ocasión con el Lagar La Primilla de Montilla para avanzar en su iniciativa, con la que busca acercar el mundo del vino a clientes particulares y corporativos a través de "experiencias enoturísticas memorables" con un importante trasfondo social.De este modo, este proyecto está marcado por la pasión que este joven emprendedor siente por el mundo del vino con su labor como voluntario en Down Jerez Aspanido, un colectivo que fomenta el respeto a las personas con Síndrome de Down y otras capacidades diferentes.Dos pasiones que de nuevo se funden en, un vino elaborado 100 por cien con uvas Pedro Ximénez que puede adquirirse en la, cuyos beneficios se donarán a la Fundación Down Jerez Aspanido para la formación e inclusión laboral de jóvenes con Síndrome de Down y discapacidad intelectual."Nuestra empresa no es una empresa cualquiera, es una empresa social que tiene que estar cerca de las personas. Cada vez que se abra una botella deserá un momento emocionante e inclusivo a la vez”, indicó Baños.Este vino –que se caracteriza por ser joven, dulce y espumoso, con poca graduación alcohólica– está elaborado por la quinta y sexta generación de Lagar La Primilla, una pequeña bodega familiar situada en la zona superior de la Sierra de Montilla.Un vino que, según destacó Charo Jiménez, copropietaria de Lagar La Primilla, recoge parte de la historia familiar de este lagar. "Mi hermana pequeña tenía Síndrome de Down y por desgracia, nos dejó hace unos años. La primera vez que probamos este vino, directamente pensamos en ella. Es un vino dulce, chispeante y alegre, como ella era.es un homenaje a mi hermana y a todas las personas con Síndrome de Down”, subrayó.