Esta semana se firmará el contrato para ejecutar las obras del centro de día para enfermos de Alzheimer

Esta semana la nueva empresa adjudicataria firmará el contrato para que, posteriormente, den comienzo las obras en el futuro centro de día del Alzheimer, en la calle Antonio Machado frente a la residencia escolar Ascensión De Prado. El pasado día 27 de enero se produjo la adjudicación de este proyecto a Hermanos Martos Meca, una empresa de Mengibar (Jaén), por un importe de 104.000 euros más IVA, y está previsto que el plazo de ejecución no sobrepase los tres meses.Ya en el presupuesto general aprobado en septiembre de 2020 se incluyó la ejecución de estas obras estimadas en 150.000 euros, apunta la alcaldesa del municipio, Cristina Piernagorda, aunque finalmente la empresa jienense que va a realizar el proyecto lo hará por un importe de 104.000 euros más IVA.“Con mucha celeridad, tanto los servicios técnicos de urbanismo como de contratación han sacado de nuevo la licitación porque ha habido que modificar el proyecto”, explicaba la alcaldesa. Según comentaba Piernagorda, en enero de 2018 las obras se adjudicaron a una empresa de Baena “pero en ese momento no previeron que el edificio en cuestión no era del Ayuntamiento sino de la Junta de Andalucía”, con lo cual tuvieron que pedir la autorización para estas obras y su uso, “y cuando lo obtuvieron la empresa no quiso continuar, porque la paralización no había sido una causa imputable a ellos, y renunciaron a la ejecución”.Tuvieron que sacar de nuevo a licitación el proyecto y no se empezó a ejecutar las obras hasta mayo del 2019, “y una vez se iniciaron la empresa se dio a la fuga engañando al Ayuntamiento y a los trabajadores”. Por lo que tuvieron que sacar por tercera vez el proyecto a licitación “ya que la segunda empresa sí que había llegado a ejecutar parte de la obra y, por tanto, había que modificar el proyecto completo para volver a adjudicarlo”.Desde 2008 que “se vendía el traslado a este centro de día” han pasado doce años y aún no es una realidad. Este es ya el tercer intento de llevar a cabo estas obras que, esperan, se ejecuten sin más obstáculos, “sobre todo para cumplir una promesa a todas las familias con enfermos de Alzheimer que hace ya varios años que se debía haber cumplido”.Se va a adaptar la planta baja para su uso como centro de día para 20 enfermos, la segunda planta se clausurará para impedir su acceso. Después, entre las zonas comunes habrá un porche, una sala de estar-comedor, una sala de atención especializada para rehabilitación, tres salas de terapia ocupacional y una zona de enfermería. Además, de baños, vestuarios y zona de almacén.