DO Baena inicia las “Virtual Taste” por varias ciudades españolas al no poder celebrarse presencialmente

La DO Baena presenta “Virtual Taste” en la ‘época Covid 19’, como su alternativa a su ya tradicional ciclo de formación. Con carácter excepcional y exclusivamente durante el tiempo que dure la limitación de celebración de actos de formación presenciales, el consejo regulador ofrece esta alternativa sobre la formación de aceites de oliva vírgenes a profesionales de la restauración y alumnos de escuelas de hostelería para, de este modo, garantizar que no se interrumpe esta labor de formación tan necesaria que desde la D.O. Baena se lleva desarrollando casi 30 años.“Virtual Taste” consiste en sesiones de formación ‘on line’ con una cuidada presentación, que a través de una combinación parte teórica y práctica permite la divulgación de un correcto análisis sensorial del aceite de oliva Denominación Baena. Estas reuniones virtuales se irán produciendo desde la sede de la denominación de origen de Baena hasta Escuelas de hostelerías y restaurantes de Castilla-León, Galicia, Asturias y Andalucía.Ayer comenzó la primera sesión del Virtual Taste en Valladolid, donde alumnado del IES Diego de Praves tuvieron su primera aproximación los aceites de oliva vírgenes a través de los sentidos, así como las características diferenciales de la D.O BAENA, sus principales variedades (picudo, picual, hojiblanca, pajarera, chorrúo, etc,) y el modo de elaboración. Y, por supuesto, y lo más importante, la forma de apreciarlo.La “virtual taste” estuvo impartida por José Manuel Bajo, secretario general y jefe de panel de catadores de la DO Baena. A ‘ambos lados de la cámara’, todos los asistentes contaban con distintos tipos de aceite sobre el que aprender, el qué catar. Y bajo la regla de “vivo, fresco y sano”, atributos que describen la máxima calidad de los aceites de oliva vírgenes, se fueron testeando diferentes aceites para su clasificación según las distintas calidades.Tanto el profesorado del centro como el alumnado valoraron de forma muy satisfactoria la novedosa experiencia. Con los asistentes de ayer ya son más de 14.000 personas las que han participado en la formación impartida por el Consejo Regulador, aunque los vallisoletanos sí pueden decir que fueron los primeros en hacerlo a través de” VIRTUAL TASTE” en los 50 años de la DO de Baena.