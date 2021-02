Carlos Valentín Bernal: "Elegí al Cristo de los Azotes porque no había sido cartel de la Semana Santa aún”

MARTA BAENA SANZ / ANDALUCÍA DIGITAL

Este fin de semana se daba a conocer la fotografía ganadora que se convertirá en el cartel de la Semana Santa de Baena 2021. El Cristo de los Azotes es el protagonista de esta instantánea del baenense Carlos Valentín Bernal, que no sólo ganó para convertirse en cartel, sino que también se llevó el primer premio del XXVIII Concurso de Fotografía Arco Oscuro en la categoría dedicada a la Cofradía de Jesús de Huerto. Hoy Baena Digital habla con el autor de la imagen para que nos cuente cómo la captó.—Llevo varios años presentándome al concurso, la primera vez gané en 1998 con una fotografía del Cristo Resucitado, un primer puesto que volví a repetir en 1999 con una imagen de la Borriquita. Después, en 2017 gané con una fotografía de los judíos en la mañana del viernes Santo y este es el cuarto premio, con el Cristo de los Azotes. Además, dentro de Arco Oscuro he ganado también en dos ocasiones en la categoría de de la Cofradía del Silencio y otra como mejor fotografía de la Semana Santa.—Cada año le toca el cartel a una Cofradía, van rotando. Yo me dedico a hacer fotos y cuando voy a presentar las fotografías muchas veces buscas un detalle curioso de alguna Hermandad o algún Paso. En este caso, le tocaba a la Cofradía del miércoles Santo y, curiosamente, es de la procesión que más fotos tengo, quizá porque es la primera. Sí pensé que este año no podía ser ni la imagen de la Virgen de los Dolores, ni la del Huerto, ni la de la Ventana, porque ya habían sido carteles. Pensé que el jurado buscaría en la portada la imagen del Cristo de los Azotes, que nunca había salido.—Me fijo en el encuadre. No quería el típico retrato del Cristo, buscaba el colorido, el juego de iluminación en uno de los momentos más importantes de la Cofradía que es el encendido de las bengalas en la Muralla y el paso del Cristo entre ellas.—Sí, desde finales de los 90 la fotografía que gana el cartel es la portada de la revista Cabildo. Hubo unos años que fue contraportada pero luego ya se estableció como portada. El premio de 1999 de la Borriquita que gané ya fue portada de la revista.—Aunque se hayan suspendido los desfiles procesionales, muchas Cofradías van a hacer actos de penitencia en sus templos. Entonces, sí continúa habiendo Semana Santa, aunque se va a vivir de una manera distinta. Este cartel va a llamar la atención por ser aquel en el que no hubo Semana Santa como tal.