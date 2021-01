Los directores de los centros educativos solicitan a la Junta el cierre de las aulas ante la tercera ola de covid

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La Asociación andaluza de directores de centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre) y la Asociación de Directores de IES de Andalucía (Adián) han solicitado a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía al cierre de las aulas en aquellos municipios en los que las tasas de contagio de coronavirus supere los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y, por tanto, se haya decretado el cierre de toda actividad no esencial.En su escrito, Asadipre recuperda su defensa de la educación presencias "como primer recurso para desarrollar la labor docente", si bien, ante los efectos de la tercera ola de la pandemia en Andalucía, las tasas de contagios están en muchos municipios "por encima de las medias recomendables y superan con creces dichas medias que son las razonablemente segura para la población"."Ante la situación que se están viviendo en algunos municipios de Andalucía, desde Asadipre y recogiendo el sentir mayoritario de nuestros socios, solicitamos que se estudie la posibilidad de decretar el cierre temporal de los centros educativos en los municipios que superen los 1000 casos de incidencia acumulada, pasando los centros a desarrollar su labor docente de manera no presencial y se desarrolle ésta conforme a la normativa educativa andaluza que regula esa posibilidad de formación", apunta la asociación.Una petición en la línea de la ya formulada por Adián ante una elevada tasa de contagios, que "da lugar a confinamientos de alumnado, personal no docente y profesorado, tanto por PCR positiva, como por ser contactos estrechos con afectados por la enfermedad". "Esto motiva situaciones donde nos falta profesorado para garantizar la atención al alumnado con garantías suficientes", señalan desde Adián.Por todo ello, los directores de IES señalan que, si bien siempre han mostrado su disposición a mantener los centros abiertos y a que la enseñanza presencial se lleve a cabo de la mejor y más segura forma posible es "sensato" considerar el cierre de los institutos en aquellas localidades con una tasa acumulada de 1.000 casos.